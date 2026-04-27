Antalya’da satılık konut fiyatları son bir yılda yüzde 29,84 arttı. Kaş, Kemer ve Konyaaltı milyonluk ortalamalarla listenin en pahalı ilçeleri oldu.

ANTALYA’DA ORTALAMA FİYAT 5,8 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Antalya’da satılık konut piyasasında fiyat artışı sürüyor. Gayrimenkul veri platformu Endeksa’nın Mart 2026 verilerine göre kent genelinde ortalama satılık konut fiyatı 5 milyon 838 bin TL seviyesine çıktı.

Antalya’da ortalama metrekare fiyatı 53 bin 74 TL olarak hesaplandı. Ortalama konut büyüklüğü ise 110 metrekare oldu. Son bir yıldaki fiyat artışı yüzde 29,84 olarak kayıtlara geçti. Bu tablo, özellikle ev almak isteyen aileler için peşinat ve kredi yükünün daha da ağırlaştığını gösteriyor. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

KAŞ 19,3 MİLYON TL İLE EN PAHALI İLÇE OLDU

Antalya’da ortalama konut fiyatının en yüksek olduğu ilçe Kaş oldu. İlçede ortalama satılık konut fiyatı 19 milyon 345 bin TL seviyesine ulaştı. Metrekare fiyatı 98 bin TL’yi geçerken, yıllık artış oranı yüzde 18,99 olarak hesaplandı.

Kaş’ta yatırımın kira geliriyle geri dönüş süresi ise 29 yıl olarak ölçüldü. Çavdır, Bayındır, Sarıbelen, Bezirgan ve Gelemiş en çok değer kazanan mahalleler arasında yer aldı.

KEMER VE KONYAALTI’NDA FİYATLAR 10 MİLYONU AŞTI

Kemer’de ortalama satılık konut fiyatı 11 milyon 899 bin TL oldu. İlçede metrekare fiyatı 78 bin TL seviyesine çıkarken, yıllık artış yüzde 24,46 olarak hesaplandı.

Konyaaltı’nda ortalama konut fiyatı 10 milyon 20 bin TL’ye yükseldi. Sahil hattı, üniversite çevresi ve ulaşım avantajı nedeniyle ilçede talep güçlü kalırken, metrekare fiyatı 74 bin TL’ye çıktı.

ALANYA’DA ORTALAMA FİYAT 6,1 MİLYON TL

Antalya’nın turizm ve yabancı yatırım açısından öne çıkan ilçelerinden Alanya’da ortalama satılık konut fiyatı 6,1 milyon TL seviyesinde ölçüldü. İlçede satılık konut stoku da dikkat çekti. Verilere göre Alanya’da 7 bin 274 satılık konut ilanı bulunuyor.

Bu rakam, Alanya’yı Kepez’in ardından satılık konut stokunun en yoğun olduğu ilçelerden biri haline getiriyor. Özellikle merkez, Mahmutlar, Oba ve Kestel hattında fiyatlar, hem yerleşim hem yatırım talebinden etkileniyor.

EN UCUZ İLÇELERDE KEPEZ ÖNE ÇIKTI

İlçe ortalamalarına göre Kaş, Kemer ve Konyaaltı en pahalı bölgeler olurken, daha düşük fiyatlı ilçeler arasında Kepez öne çıktı. Kepez’de ortalama konut fiyatı 3,9 milyon TL seviyesinde kaldı.

Antalya’da dikkat çeken bazı ilçe ortalamaları şöyle sıralandı: Kaş 19,3 milyon TL, Kemer 11,8 milyon TL, Konyaaltı 10 milyon TL, Muratpaşa 6,4 milyon TL, Alanya 6,1 milyon TL, Manavgat 5,7 milyon TL, Aksu 5,1 milyon TL ve Kepez 3,9 milyon TL.

KONUT STOKUNDA KEPEZ VE ALANYA İLK SIRALARDA

Satılık konut ilanı sayısında Kepez 9 bin 633 ilanla ilk sırada yer aldı. Alanya’da 7 bin 274, Muratpaşa’da ise 5 bin 865 satılık konut ilanı bulundu.

Fiyatların yükseldiği Antalya’da alıcıların aradığı soru artık yalnızca “hangi ilçe daha ucuz” değil. Kira getirisi, ulaşım, okul, hastane ve günlük yaşam maliyeti de karar sürecinde daha fazla etkili oluyor.