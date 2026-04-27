27 Nisan 2026 sabahı itibarıyla dolar ve Euro kuru dikkat çeken seviyelere ulaştı. Dolar/TL 45 TL bandının üzerine çıkarken, Euro 52 TL’nin üzerinde işlem görüyor. Dövizdeki bu hareketlilik, özellikle Alanya ve Antalya gibi turizm ve dış ticaretin yoğun olduğu bölgelerde ekonomik dengeleri yakından ilgilendiriyor.

DÖVİZ PİYASASINDA SON DURUM

Küresel ekonomik gelişmeler ve iç piyasadaki beklentiler, döviz kurlarında dalgalanmayı sürdürüyor. Haftanın ilk işlem gününde sabah saatlerinde açıklanan veriler, piyasanın yönü açısından önemli sinyaller verdi.

Dolar/TL kuru 45 seviyesinin üzerinde kalıcılık ararken, Euro’daki yükseliş eğilimi de dikkat çekiyor. Özellikle ithalat ve turizm gelirleri açısından dövizdeki bu hareketlilik bölge ekonomisini doğrudan etkiliyor.

27 NİSAN 2026 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Saat 07:15 itibarıyla piyasalarda öne çıkan rakamlar şöyle:

Dolar/TL alış: 45,0212 TL

Dolar/TL satış: 45,0376 TL

Euro/TL: 52,8907 TL

ALANYA VE TURİZM BÖLGELERİNE ETKİSİ

Döviz kurlarındaki yükseliş, özellikle turizm sezonunun başladığı bu dönemde Alanya gibi bölgelerde çifte etki yaratıyor. Bir yandan yabancı turistler için Türkiye daha cazip hale gelirken, diğer yandan ithal ürün fiyatları ve işletme maliyetleri artıyor.

Restoran, otel ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler için dövizdeki artış, maliyet planlamasını zorlaştırıyor. Aynı zamanda yerel halkın alım gücü üzerinde baskı oluşturuyor.

YATIRIMCI NEYİ İZLİYOR?

Piyasaların ana gündeminde, doların 45 TL seviyesinde kalıcı olup olmayacağı yer alıyor. Euro’nun yükseliş trendini sürdürüp sürdürmeyeceği de yatırımcıların yakından takip ettiği başlıklar arasında.