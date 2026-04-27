27-28-29 Nisan tarihleri arasında Antalya genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Alanya’da birçok mahalle saatlerce elektriksiz kalacak.

ALANYA’DA HANGİ MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLECEK?

Antalya genelinde uygulanacak planlı elektrik kesintisi programı, özellikle Alanya’da geniş bir alanı kapsıyor. :contentReference[oaicite:0]{index=0} 27 Nisan Pazartesi günü Uğrak, İmamlı, Yeniköy, Kargıcak, Mahmutlar, Tosmur, Oba ve Cikcilli mahallelerinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintiler çoğunlukla sabah 09.00’da başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek.

SAAT SAAT KESİNTİ DETAYLARI

Alanya’da bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olacak. Örneğin: - Kargıcak’ta 09.00–10.00 - Mahmutlar’da 10.00–11.00 - Tosmur’da 13.30–14.30 - Oba’da 14.30–15.30 Bazı mahallelerde ise kesintiler 6-7 saate kadar uzayacak.

3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Elektrik kesintileri sadece 27 Nisan ile sınırlı değil. 28 ve 29 Nisan’da da Antalya genelinde planlı çalışmalar devam edecek. Bu süreçte Gazipaşa, Manavgat, Serik ve Kepez gibi birçok ilçede de kesinti uygulanacak.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, kesinti saatlerinde özellikle: - Elektrikli cihazların korunması - Buzdolabı ve gıda planlaması - İş yerlerinde jeneratör kullanımı konularında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Kesintilerin bakım ve altyapı güçlendirme çalışmaları kapsamında yapıldığı ifade ediliyor.

GÜNLÜK HAYATI NASIL ETKİLEYECEK?

Özellikle Alanya’da uzun süren kesintiler, evlerde yemek hazırlığından internet kullanımına kadar birçok günlük alışkanlığı doğrudan etkileyebilir. Esnaf tarafında ise POS cihazları ve soğutucu sistemler nedeniyle iş kaybı yaşanabileceği değerlendiriliyor.