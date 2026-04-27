Alanya Belediyesi, yerel yönetim politikalarının şekillendiği önemli bir toplantıda başkentte temsil edildi. Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla Ankara’da düzenlenen Belediye Başkanları Buluşması’na katılarak, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik adına temaslarda bulundu. Toplantı, yerel yönetimlerin mevcut durumu ve önümüzdeki sürece dair stratejik başlıkların ele alındığı önemli bir platform oldu.

STRATEJİK BAŞLIKLAR MASAYA YATIRILDI

CHP’li belediye başkanları ve temsilcilerinin geniş katılım sağladığı buluşmada, son dönemde yaşanan siyasi ve yerel yönetim odaklı gelişmeler değerlendirildi. Katılımcılar, özellikle yerel yönetimlerde hizmet kalitesinin artırılması, vatandaşla kurulan iletişimin güçlendirilmesi ve belediyecilik anlayışında sürdürülebilir modeller üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritaları ele alınırken, yerel yönetimlerin merkezi idare ile ilişkileri, ekonomik koşulların belediye hizmetlerine etkisi ve sosyal belediyecilik uygulamaları da gündeme geldi.

“ORTAK AKIL VE DAYANIŞMA ÖNCELİĞİMİZ”

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Nazmi Zavlak, yerel yönetimlerin toplumla kurduğu bağın her zamankinden daha önemli olduğunu vurguladı. Zavlak, hak, hukuk ve demokrasi temelinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şu mesajı verdi:

“Alanya Belediyesi olarak birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışıyla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızla güçlü bir iletişim kurarak, halkçı belediyecilik anlayışını kararlılıkla sürdüreceğiz.”