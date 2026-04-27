MODERN HİZMET ANLAYIŞI İLE TAM DESTEK

​Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda Alanya’daki kadınların yanında olmaya devam ediyor. Mahmutlar Belediye Hizmet Binası içerisinde yer alan Kadın Danışma Merkezi, halihazırda sunduğu ücretsiz fizyoterapi, diyetisyen ve psikolojik danışmanlık hizmetlerine yenilerini ekleyerek kapasitesini artırdı. Son teknoloji ekipmanlar ve modern bir yaklaşımla tasarlanan merkez, bölgedeki kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

​EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA

​Birim Sorumlusu Fırat Budak, merkezin sadece danışmanlık değil, aynı zamanda bir yaşam alanı haline geldiğini vurguladı. Budak, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kadın hakları politikaları ile ilgili eğitimler, farkındalık atölyeleri, çeşitli sosyal etkinlikler ve spor aktiviteleri aylık programlarımız dahilinde titizlikle yürütülüyor. Amacımız kadınların hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korurken, toplumsal hakları konusunda da bilinçlenmelerini sağlamak."

​UZMAN KADROYA YENİ TAKVİYELER

​Merkezin hizmet kapasitesinin önümüzdeki günlerde daha da artacağını belirten Budak, kadroya yeni uzman psikologlar ve diyetisyenlerin dahil olacağı müjdesini verdi. Bu sayede randevu süreçlerinin hızlanması ve daha fazla vatandaşa ulaşılması hedefleniyor.

​Hizmetlerin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması noktasında yerel iş birliğinin önemine dikkat çeken Fırat, Alanya Belediyesi ile koordinasyon içerisinde yürütülecek çalışmalar sayesinde, Mahmutlar ve çevre mahallelerde ihtiyaç duyan tüm kadınların, bu profesyonel desteklerden tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanabileceğini belirtti.