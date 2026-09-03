Süper Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişlerinden biri daha gerçekleştirildi. 3 Eylül 2026 tarihli çekilişin tamamlanmasının ardından şanslı numaralar belli olurken, gözler 420 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyeye çevrildi.

Çekilişe kuponlarıyla katılan vatandaşlar, sonuçların açıklanmasının ardından "Süper Loto sonuçları", "3 Eylül Süper Loto kazanan numaralar" ve "Süper Loto büyük ikramiye ne kadar?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR

3 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilen çekilişte küreden çıkan 6 şanslı numara şöyle oldu:

3 - 15 - 20 - 23 - 30 - 60

Oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları çekiliş sonuçlarıyla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol edebilecek.

BÜYÜK İKRAMİYE 420 MİLYON TL'Yİ GEÇTİ

3 Eylül tarihli Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye tutarı 420 milyon 21 bin 540 TL olarak açıklandı.

Dev ikramiye tutarı çekilişin en fazla dikkat çeken ayrıntılarından biri olurken, sonuçların belli olmasıyla birlikte kupon sorgulamaları da başladı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Çekilişe katılan vatandaşlar, Süper Loto sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi kanalları üzerinden kontrol edebiliyor.

Kuponlarda yer alan numaralar ile çekilişte çıkan 3, 15, 20, 23, 30 ve 60 numaralarının karşılaştırılmasıyla ikramiye durumu öğrenilebilecek.

Çekiliş sonrasında ikramiye kategorilerine göre yapılacak dağılım ve büyük ikramiyeye ilişkin ayrıntılar da şans oyunu takipçileri tarafından merakla bekleniyor.

3 Eylül 2026 Süper Loto kazanan numaraları: 3 - 15 - 20 - 23 - 30 - 60.