Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan uygulama, Bakanlığın internet sitesinde kullanıcıların erişimine açıldı. Uygulama sayesinde tüketiciler, ambalajlı gıdaların etiketlerinde yer alan besin değerlerini sisteme girerek ürünün beslenme açısından niteliğine ilişkin bir skor elde edebiliyor.

ÜRÜNÜN BESLENME NİTELİĞİ DEĞERLENDİRİLİYOR

"Beslenme Skoru" uygulamasında, ürün etiketinde 100 gram veya 100 mililitre üzerinden belirtilen yağ, protein ve benzeri besin ögelerine ilişkin bilgiler kullanılıyor. Ürünün nişasta bazlı şeker veya tatlandırıcı içerip içermediği ile etikette yer alan diğer dikkat çekici bilgiler de değerlendirmeye dahil ediliyor. Sistem, ürünün içeriğindeki olumlu ve olumsuz besin ögelerini birlikte değerlendirerek bir sonuç oluşturuyor. Buna göre ürünün beslenme niteliği, "mükemmel" ile "yetersiz" arasında 5 farklı kategoride sınıflandırılıyor.

SAĞLIKLI BESLENME FARKINDALIĞININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Besin etiketlerinin doğru okunması, tüketicilerin ürünlerin içeriği hakkında bilgi sahibi olması ve daha sağlıklı tercihler yapabilmesi açısından önem taşıyor. Bu kapsamda etiketlerde yer alan içindekiler bölümünün ve porsiyon miktarının kontrol edilmesi, son tüketim tarihi ile saklama koşullarının incelenmesi gerekiyor. "Beslenme Skoru" uygulamasıyla tüketicilerin farklı besin ögelerini tek tek değerlendirerek ürünün beslenme açısından dengeli olup olmadığını anlamasının kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: MİLLİYET