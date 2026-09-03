Alanya ve Gazipaşa’nın ulaşım geleceğini yakından ilgilendiren Antalya-Alanya Otoyolu için yeni etap planı açıklandı. AK Parti Antalya Milletvekili ve eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yapımı süren otoyolun Gazipaşa’ya kadar uzatılmasının, ilerleyen süreçte ise Mersin yönündeki otoyol ağıyla bağlantı kurulmasının planlandığını söyledi.

Çavuşoğlu, Gazipaşa’da E-Sınav Merkezi’nin açılış programında yaptığı açıklamada ilçenin ulaşım altyapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazipaşa-Alanya Havalimanı bağlantısının geliştirilmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, bu kapsamda imar planı ve kamulaştırma süreçlerinin önemine işaret etti. Gazipaşa’nın Mersin yönündeki kara yolu bağlantısının güçlendirilmesi de gündeme getirildi.

MEVCUT OTOYOL KONAKLI’DA SONA ERİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel proje bilgilerine göre yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu, Serik Kavşağı’ndan başlayarak Serik ve Manavgat sınırlarında Toroslar’ın eteklerindeki koridoru izliyor ve Konaklı’nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı’nda sona eriyor. Mevcut proje kapsamında Gazipaşa bulunmuyor.

Otoyolun mevcut etabı 84 kilometrelik ana gövde ile 38 kilometrelik bağlantı yollarından oluşuyor. Böylece toplam proje uzunluğu 122 kilometreye ulaşıyor. Ana otoyolun 2x3, bağlantı yollarının ise 2x2 şeritli olarak yapılması öngörülüyor.

GAZİPAŞA UZATMASI AYRI BİR AŞAMA OLACAK

Çavuşoğlu’nun son açıklaması, Konaklı’da sona eren mevcut otoyol güzergâhının doğuya doğru devam ettirilmesine yönelik planı yeniden gündeme taşıdı. Gazipaşa uzatmasının güzergâhı, uzunluğu, kavşak ve tünel sayısı ile ihale ve yapım takvimine ilişkin ayrıntılar ise mevcut resmi Antalya-Alanya Otoyolu proje sayfasında henüz yer almıyor.

Çavuşoğlu daha önce Alanya’da yaptığı bir açıklamada da otoyolun doğu yönünde Gazipaşa Havalimanı ve Antalya-Mersin ulaşım koridoruyla bağlantısına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Son açıklamayla Gazipaşa ve Mersin yönündeki devam hattı bir kez daha kamuoyuna duyurulmuş oldu.

ANTALYA-ALANYA ETABINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Antalya-Alanya Otoyolu’nun uygulama sözleşmesi 14 Ekim 2024’te imzalandı, projenin temel atma töreni ise 25 Temmuz 2025’te gerçekleştirildi. Karayolları Genel Müdürlüğünün 2026 yılına ait güncel bilgilerinde yapım çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının proje için açıkladığı hedeflere göre otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki mevcut devlet yolundaki trafik yükünün azaltılması, transit trafiğin yerleşim merkezlerine girmeden ilerlemesi ve seyahat süresinin kısaltılması amaçlanıyor. Bakanlık, özellikle turizm sezonunda artan araç yoğunluğunun bölgenin yeni ulaşım yatırımlarına duyduğu ihtiyacı artırdığını belirtiyor.

GAZİPAŞA HATTI BÖLGESEL BAĞLANTIYI GENİŞLETECEK

Gazipaşa’ya uzatma planının hayata geçirilmesi halinde otoyolun doğu ucu Konaklı ile sınırlı kalmayacak. Böylece Alanya’nın doğusu, Gazipaşa ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı çevresinin yüksek standartlı yol ağına bağlantısı açısından yeni bir koridor oluşturulması hedefleniyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Antalya ile Gazipaşa arasındaki Akdeniz Sahil Yolu üzerinde de çalışmalar yürütüyor. Kurumun Temmuz 2026’daki açıklamasında, bu koridordaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşım standardının, seyahat güvenliğinin ve konforunun artırılmasının amaçlandığı; güzergâhın turizm, tarım ve ticaret açısından önem taşıdığı belirtilmişti.

SIRADAKİ ADIM GÜZERGÂH VE TAKVİMİN NETLEŞMESİ

Gazipaşa uzatmasına ilişkin açıklamanın ardından gözler projenin teknik ayrıntılarına çevrildi. Yeni etabın kesin güzergâhı, bağlantı noktaları, yatırım modeli ve yapım takviminin ilgili kurumların hazırlayacağı proje ve ihale süreçleriyle netleşmesi bekleniyor. Bu nedenle mevcut 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu ile açıklanan Gazipaşa uzatmasının birbirinden ayrı aşamalar olduğu önem taşıyor.

Mersin yönündeki bağlantının da hayata geçirilmesi durumunda Antalya’nın doğu ilçeleri ile Doğu Akdeniz arasındaki kara yolu ulaşımında daha bütünleşik bir koridor oluşturulması amaçlanıyor. Çavuşoğlu, ulaşım yatırımlarının siyasi parti ayrımı yapılmadan desteklenmesi gerektiğini ifade ederek Gazipaşa ve çevresindeki yol projelerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.