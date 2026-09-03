ALANYA Belediyesi’nin vatandaşları Türk sinemasının unutulmaz yapımlarıyla buluşturduğu Yeşilçam Açık Hava Sineması etkinliği, nostalji dolu bir filmle devam ediyor. Etkinlik kapsamında bu hafta Yeşilçam’ın hafızalara kazınan yapımlarından “Yalancı Yarim” beyaz perdeye yansıtılacak.

Türk sinemasının sıcak ve samimi atmosferini açık havada yeniden yaşatmayı amaçlayan etkinlik, 5 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 21.00’de Başkanlar Parkı’nda (Karayolları karşısı) gerçekleştirilecek. Sinemaseverler, aileleri ve sevdikleriyle birlikte yıldızların altında Yeşilçam klasiğini izleme fırsatı bulacak.

BAŞKANLAR PARKI’NDA NOSTALJİ GECESİ

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikle, geçmiş yılların açık hava sineması kültürünün yeniden yaşatılması amaçlanıyor. Başkanlar Parkı’nın açık hava atmosferinde gerçekleştirilecek film gösterimiyle vatandaşlar hem nostaljik bir yolculuğa çıkacak hem de keyifli bir yaz akşamı geçirecek.

Yeşilçam’ın yıllar geçmesine rağmen ilgiyle izlenen yapımlarını Alanyalılarla buluşturan etkinliklerin, farklı yaş gruplarından vatandaşları aynı noktada bir araya getirmesi de hedefleniyor.

“YALANCI YARİM” SİNEMASEVERLERLE BULUŞACAK

Bu haftanın filmi olarak belirlenen “Yalancı Yarim”, Yeşilçam’ın klasikleşmiş yapımları arasında yer alıyor. Film, nostaljik atmosferi ve Yeşilçam sinemasının kendine özgü anlatımıyla Alanyalı sinemaseverlere keyifli bir akşam yaşatacak.

Açık havada gerçekleştirilecek gösterim sayesinde özellikle Yeşilçam filmleriyle büyüyen vatandaşlar geçmişe yolculuk yaparken, genç kuşaklar da Türk sinemasının klasik yapımlarından birini izleme fırsatı yakalayacak.

ALANYA BELEDİYESİ’NDEN DAVET

Alanya Belediyesi, nostalji ve sinema keyfini bir arada yaşamak isteyen tüm vatandaşları etkinliğe davet etti. Ailelerin ve arkadaş gruplarının birlikte katılabileceği gösterimle Başkanlar Parkı, bir kez daha açık hava sinemasına dönüşecek.

“Yalancı Yarim” filminin gösterimi 5 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’de Başkanlar Parkı’nda gerçekleştirilecek. (Mine UZUN)