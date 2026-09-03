Edinilen bilgiye göre. Yayla yolu kavşağında uygulama yapan Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurmak istedi. Bu sırada motosiklet sürücüsünün polise silah çekmesiyle arbede yaşandı. Olayın ardından motosiklette bulunan 1 kadın ve 3 kişi polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı ve işlemleri için Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden I. K. (20), İ.B.G. (21) ve A.Y. (24), savcılık sorgularının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Mahkeme, I.K. ve İ.B.G. hakkında "Polise Direnme" suçundan adli kontrol şartı uygulanmasına karar verirken, A.Y. ise "Polise Direnme" ve "Ruhsatsız Silah Taşımak" suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.