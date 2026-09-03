BALKAN pop ve R&B müziğinin güçlü kadın vokallerinden Dhurata Dora, Alanya’da müzikseverlerle buluştu. Club Summer Garden’da gerçekleştirilen konserde sahne alan ünlü sanatçı, sevilen şarkıları ve yüksek enerjili performansıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Yaz sezonunun hareketli eğlence noktalarından biri olan mekanda düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Sahneye çıkmasıyla birlikte büyük ilgiyle karşılanan Dora, repertuvarındaki sevilen parçaları art arda seslendirdi. Sanatçının şarkılarına eşlik eden hayranları, gece boyunca müzik ve dansın tadını çıkardı.

SEVİLEN ŞARKILARINI HAYRANLARIYLA SÖYLEDİ

Balkan pop müziğini R&B ezgileriyle harmanlayan kendine özgü tarzıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Dhurata Dora, Alanya konserinde de sahne enerjisiyle dikkat çekti. Sanatçının sevilen parçalarını seslendirdiği anlarda eğlence zirveye çıkarken, özellikle genç hayranlarının konsere ilgisi yoğun oldu.

Dora, performansı boyunca dinleyicileriyle kurduğu iletişim ve sahne şovuyla da beğeni topladı. Kulübü dolduran müzikseverlerin şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmesiyle konser renkli görüntülere sahne oldu.

ALANYA GECELERİNE BALKAN RÜZGARI

Turizm sezonuyla birlikte eğlence hayatının hareketlendiği Alanya, yerli ve yabancı sanatçıları ağırlamaya devam ediyor. Dünyanın farklı ülkelerinden turistlerin tatil için tercih ettiği ilçede gerçekleştirilen Dhurata Dora konseri de farklı ülkelerden müzikseverleri aynı gecede buluşturdu.

Club Summer Garden’ı dolduran bölge sakinleri ve Alanya’da tatil yapan yabancı misafirler, Balkan müziğinin sevilen yıldızının performansıyla eğlence dolu saatler geçirdi.

MÜZİK VE DANS GECEYE DAMGA VURDU

Konser boyunca temposunu düşürmeyen Dhurata Dora, sahnedeki enerjisini dinleyicilere de yansıttı. Müzik ve dansın bir arada olduğu gece, sanatçının performansıyla adeta bir müzik şölenine dönüştü.

Alanya gecelerine renk katan konser, katılımcıların yoğun ilgisi ve Dhurata Dora’nın performansıyla yaz sezonunun dikkat çeken eğlence etkinliklerinden biri oldu. (Mehmet TUNÇ)