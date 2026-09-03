ALANYA’NIN marka değerini arttırmak için yapılan yatırımlara bir yenisi daha eklendi. Alanya’nın Konaklı bölgesinde yıllardır Paşa Bay olarak faaliyet gösteren turistik tesis, yeni işletmecisi Ramazan Caner tarafından Dertour Group Global işbirliğiyle Aldiana Club Resort tatil köyüne dönüştürülüyor.

DERTOUR CEO’SU GELDİ

Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden ve turizm işletmecilerinden Dertour Group Global’ın CEO’su Christoph Debus Alanya’ya gelerek Ramazan Caner ile anlaşmayı bizzat imzaladı. İmza töreninde Dertour’un sözleşme direktörü Joachim Seip de hazır bulundu.

“ALANYA’YA LEVEL ATLATACAK”

İmzaların atılmasından sonra konuşan CEO Debus, Aldiana markasının tüm dünyada resort otelciliğin en prestijli markalarından birisi haline geldiğini belirterek, “Alanya’da Ramazan beyle birlikte yapacağımız bu tesis, Alanya’nın marka değerini arttıracağı gibi hizmet kalitesi açısından da level atlatacaktır. Alanya’nın tarihine, doğasına, kültürüne ve gastronomisine çok güveniyoruz. Ve Alanya’da turizmi 12 aya yayacak şekilde farklın yatırımlar da yapmayı planlıyoruz. Bu bizim için bir ilk adımdır. Bu ilk adım için Ramazan Caner bey çok gayret ve emek sarfetti ve kendisinin heyecanı bizi çok etkiledi. O’nun için kendisine teşekkür ederiz” dedi. Daha sonra konuşan Ramazan Caner de Dertour tarafından yapılacak olan yatırım bittiği zaman hizmet kalitesiyle Alanya’da tüm ezberleri bozacağını belirtti.

BAŞKAN ÖZÇELİK DE GÖRÜŞTÜ

Dertour Group Global CEO’su Christoph Debus ile görüşen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya’ya yapılacak turizm yatırımları konusunda her daim yatırımcılara destek vermeye gayret ettiklerini ifade ederek, “Dertour Group Global gibi dünya devi bir turizm firmasının CEO düzeyinde Alanya’mıza gelmesi ve böylesine büyük bir yatırıma bizzat imza atması bizler için kıvanç kaynağıdır. Alanya’mızın marka değerine katkı koyan herkese çok teşekkür ederim” dedi. CEO Debus da Başkan Özçelik’in ziyaretinden ve olumlu düşüncelerinden övgüyle bahsederek, “Alanya’nın en büyük şansı böylesine vizyoner bir belediye başkanına sahip olmasıdır. Ne kadar doğru bir şehirde yatırım yaptığımızı bir kere daha anlamış olduk. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.