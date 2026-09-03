Ankara'dan Antalya'ya yolcu taşıyan şehirlerarası otobüste kaydedilen görüntüler dikkat çekti. İddiaya göre olay, geçtiğimiz cumartesi günü Ankara-Antalya seferini gerçekleştiren 32 AFT 921 plakalı yolcu otobüsünde yaşandı.

Otobüste seyahat eden bir yolcu, sürücünün araç hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilendiğini fark etti. Şoförün bir süre boyunca dikkatini telefona verdiğini gören yolcu, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

ŞOFÖR YOUTUBE'DAN MÜZİK ARADI

Yolcunun kaydettiği görüntülerde, otobüsün Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinden geçtiği sırada sürücünün direksiyon başında cep telefonunu kullandığı görüldü.

Şoförün telefon ekranından YouTube'a girerek müzik aradığı, ardından şarkılar arasında seçim yaptığı ve bir parçayı açtığı anlar kameraya yansıdı. Bu sırada otobüsün seyir halinde olması ise görüntülerin en dikkat çeken noktası oldu.

Sürücünün bir yandan otobüsü kullanırken diğer yandan cep telefonunun ekranıyla ilgilenmesi, durumu fark eden yolcunun tepkisine neden oldu. Çok sayıda yolcunun bulunduğu şehirlerarası otobüste yaşanan olay, seyir güvenliği açısından endişe yarattı.

TEHLİKELİ ANLARI YOLCU KAYDETTİ

Şoförün telefonuyla ilgilendiğini fark eden yolcu, yaşananları belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını açtı. Görüntülerde sürücünün direksiyon başındaki hareketleri ve cep telefonuyla ilgilendiği anlar açık şekilde görüldü.

Ankara-Antalya gibi uzun mesafeli ve yoğun trafik güzergahlarından birinde gerçekleştirilen yolculuk sırasında kaydedilen görüntüler, özellikle şehirlerarası yolcu taşımacılığında sürücülerin trafik güvenliği konusundaki sorumluluğunu bir kez daha gündeme getirdi.

YOLCULARIN GÜVENLİĞİ ENDİŞE YARATTI

Onlarca kişinin can güvenliğinden sorumlu olan otobüs sürücüsünün araç hareket halindeyken cep telefonuyla ilgilenmesi, olası bir dikkatsizliğin ciddi sonuçlara yol açabileceği endişesini beraberinde getirdi.

Sürücünün müzik seçmek amacıyla telefon ekranına yöneldiği anlarda otobüsün yoluna devam ettiği görüldü. Yolcunun kaydettiği görüntülerde şoförün cep telefonunda işlem yaptığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Ankara'dan Antalya'ya doğru ilerleyen otobüste yaşanan olay, yolculardan birinin cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, görüntüler şehirlerarası yolcu taşımacılığında seyir güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.