Sosyal medyada ve beslenme dünyasında sıkça gördüğümüz "Kilo başına 1.2 - 1.5 gram protein" kuralı, son dönemde herkesin dilinde. Peki bu rakamlar gerçekten herkes için geçerli bir altın kural mı, yoksa sadece belirli hedeflere mi hitap ediyor?

Halk arasında oluşan bilgi kirliliğini gidermek ve bu konuyu netleştirmek için protein ihtiyacının mantığına yakından bakalım.

1. Standart İhtiyaç ile "Optimum" İhtiyaç Arasındaki Fark

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve resmi beslenme rehberleri, sağlıklı bir yetişkinin günlük asgari protein ihtiyacını kilo başına 0.8 gram olarak belirler.

0.8 g/kg ne anlama gelir? Bu miktar, kas yapmak ya da performans artırmak için değil; vücudun kas kaybını önlemek, bağışıklık sistemini ayakta tutmak ve hayati organların çalışmasını sağlamak için gereken minimum (base) sınırdır.

1.2 - 1.5 g/kg ne anlama gelir? Bu aralık ise sadece hayatta kalmayı değil; aktif kalmayı, kas kütlesini korumayı/artırmayı, yaşlanmayla gelen kas kaybını (sarkopeni) önlemeyi ve doygunluk hissini artırarak kilo kontrolünü sağlamayı hedefleyen optimum (ideal) aralıktır.

2. Kimin, Ne Kadar Proteine İhtiyacı Var?

Herkesin metabolizması, yaşam tarzı ve hedefi farklıdır. Tek bir sayı üzerinden herkesi değerlendirmek doğru değildir:

Profil / Yaşam Tarzı Kilo Başına Protein (g/kg) Açıklama Sedanter (Hareketsiz) 0.8 - 1.0 g Masa başı çalışan, ekstra egzersiz yapmayan bireylerde doku yenilenmesi için yeterlidir. Hafif Aktif / Yaşlılar 1.0 - 1.2 g Haftada 1-2 gün yürüyüş yapanlar veya yaşa bağlı kas kaybını önlemek isteyen yetişkinler. Direnç Egzersizi / Sporcular 1.2 - 1.6 g Düzenli antrenman yapan, kas yapısını korumak veya geliştirmek isteyenler. Yağ Yakımı / Kalori Kısıtlaması 1.5 - 2.0 g Kilo verirken kas kaybını engellemek ve tok kalmak isteyen bireyler.

3. İnsanlara Doğru Şekilde Nasıl Anlatabiliriz?

Bu konuyu danışanlarınıza veya okurlarınıza anlatırken şu 3 temel noktayı vurgulamak kafa karışıklığını çözer:

1. Rakamlar "Toplam Ağırlığa" Değil, Yaşam Tarzına Göre Değişir

70 kg hareketsiz bir birey için ~56 gram protein (0.8 g/kg) yeterli gelirken; aynı kiloda spor yapan veya kilo vermeye çalışan birinin 85–100 gram (1.2–1.5 g/kg) alması gerekebilir.

2. "Daha Fazla Protein = Otomatik Kas" Demek Değildir

İhtiyacın üzerinde alınan protein kas yapmaz; ekstra kaloriye dönüşür veya enerji olarak kullanılır. Protein, ancak doğru egzersiz uyarısı (direnç antrenmanı) ile birleştiğinde kas dokusunu destekler.

3. Sadece Miktar Değil, Dağılım ve Kalite de Önemlidir

Günlük 90 gram proteini tek bir öğünde almak yerine, gün içine (örneğin 3 ana öğüne 30'ar gram şeklinde) bölmek vücudun proteinden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlar.

Özetle;

"1.2 - 1.5 g/kg protein şart mı?" sorusunun cevabı: Eğer aktif bir yaşam sürüyor, kas kütlenizi korumak/artırmak veya daha uzun süre tok kalarak kilo yönetimi sağlamak istiyorsanız EVET, bu aralık oldukça idealdir. Ancak hareketsiz bir yaşam tarzında temel ihtiyaç 0.8–1.0 g/kg civarındadır. Beslenmede tek bir doğru yoktur; en doğru miktar kişisel hedeflere göre terzi usulü belirlenendir.