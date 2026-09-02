Yeni Alanya 59 Yaşında

Yerel basın, bir kentin sadece hafızası değil; o kentin ruhu, vicdanı ve ortak sesidir. Sayfalarında bir şehrin sevinçlerini, tasalarını, değişimini ve tarihini taşır.

İşte tam 59 yıldır Akdeniz’in incisi Alanya’da bu ulvi görevi omuzlayan, kökleri toprağın derinliklerine uzanan ulu bir çınar var. Yeni Alanya Gazetesi.

Yarım asrı aşan bu yolculuk, sadece mürekkep ve kâğıdın buluşmasından ibaret değil. 59 yıl boyunca her sabah okuyucusuna ulaşan her bir sayı; Alanya’nın sokaklarından yükselen fısıltıların, esnafın beklentisinin, turizmin sancılarının ve halkın haklı taleplerinin gür sesi olmuştur.

Zamana, değişen medya teknolojilerine ve haberciliğin dönüşen yüzüne meydan okuyarak ilkeli yayıncılığından taviz vermeyen Yeni Alanya, tarafsızlığı ve kamu yararını her şeyin üstünde tutan duruşuyla bu Alanya nın güvenli limanı haline gelmiştir.

Bir gazetenin 59 yıl boyunca ayakta kalması, hele ki yerel basının bin bir zorlukla mücadele ettiği bir çağda sürdürülebilir bir habercilik anlayışını koruması takdire şayan bir başarıdır.

Yeni Alanya; rengârenk kültürüyle, yerlisi ve yabancısıyla kozmopolit bir dünya kenti olan Alanya’nın tüm renklerini sayfalarına taşımış, kentin toplumsal hafızasını ilmek ilmek işlemiştir.

Toplumun sesi olmak kolay değildir; cesaret ister, samimiyet ister ve en önemlisi bulunduğu ile, ilçeye, bölgeye karşılıksız bir sevgiyle bağlı olmayı gerektirir.

Yeni Alanya, 59 yıldır tam da bunu başarmıştır. Sadece haberi aktaran değil; Alanya'nın doğasını, tarihini, kültürünü ve geleceğini savunan bir kent rehberi olmuştur.

Bugün 59. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlayan Yeni Alanya Gazetesi’nin harcında emeği geçen, dünden bugüne bu meşaleyi taşıyan tüm gazetecileri, yazarları, matbaa çalışanlarını ve tabii ki gazeteyi hiç yalnız bırakmayan sadık okurları yürekten tebrik etmek gerekir.

Kökleri 59 yıl öncesine uzanan bu ulu çınarın, gölgesinde daha nice yıllar Alanya’nın sesini, rengini ve ışığını duyurmaya devam etmesi dileğiyle.

Nice 59 yıllara, Yeni Alanya!