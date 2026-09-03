YÜZÜMÜZDE hiçbir bölge aslında tek başına değerlendirilmez. Özellikle yüzün merkezinde bulunan burun; alın, dudaklar, çene ve elmacık kemikleriyle kurduğu ilişki nedeniyle genel ifadenin algılanmasında önemli bir yere sahiptir çünkü burnun boyutu, sırt yapısı veya burun ucunun konumu kadar, burun içindeki yapısal özellikler ve hava geçişi de kişinin ihtiyaçları açısından önem taşıyabilir. Burun, yüzün merkezinde yer aldığı için profil ve önden görünüm üzerinde belirgin bir etkiye sahip olabilir. Burun sırtındaki belirginlik, burun ucunun konumu veya burnun yüzün diğer bölümleriyle olan oranı, kişinin genel ifadesini olduğundan farklı gösterebilir. Ancak burada önemli olan, burnu tek başına “büyük”, “küçük” veya “eğri” olarak tanımlamak yerine yüzün geri kalanıyla olan ilişkisini değerlendirmektir.

YÜZ ORANLARI NEDEN RİNOPLASTİ ÖNCESİNDE İNCELENİR?

Rinoplasti planlanırken alın-burun geçişi, burun-dudak ilişkisi, çenenin projeksiyonu ve yüz uzunluğu gibi birçok anatomik nokta birlikte ele alınır. Örneğin çenenin geride olduğu bir yüzde burun olduğundan daha belirgin algılanabilir. Benzer şekilde yüzün uzunluğu veya alın yapısı da burnun görünümünü değiştirebilir. Bu nedenle yalnızca burnun ölçülerine bakarak yapılan bir planlama yeterli olmayabilir.

HER YÜZDE AYNI BURUN ŞEKLİ DOĞAL GÖRÜNÜR MÜ?

Sosyal medyada veya başka bir kişide beğenilen bir burun şekli, farklı yüz oranlarına sahip bir kişide aynı şekilde görünmeyebilir. Yüz şekli, cinsiyet, yaş, cilt kalınlığı, kemik ve kıkırdak yapısı birbirinden farklıdır. Bu nedenle rinoplastide amaç belirli bir modeli kopyalamak değil, kişinin kendi yüz karakteriyle uyumlu bir değişim planlamaktır.

BURUN UCU VE BURUN SIRTI YÜZ İFADESİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİR?

Burun sırtındaki yükseklik, eğim ve burun ucunun açısı profil görünümünde önemli rol oynar. Ancak bu bölgelerde yapılacak değişikliklerin miktarı kişiye göre farklılık göstermelidir. Burun ucunun gereğinden fazla kaldırılması veya burun sırtında yüzle uyumsuz bir değişiklik yapılması, kişinin doğal ifadesini etkileyebilir. Bu nedenle ölçülü ve anatomiyi dikkate alan bir planlama önem taşır.

NEFES ALMA FONKSİYONU DA DEĞERLENDİRİLİR Mİ?

Rinoplasti yalnızca dış görünümle ilgili bir işlem değildir. Burun içindeki septum, hava yolları ve nefes alma fonksiyonları da muayene sırasında değerlendirilmelidir. Burunda eğrilik, tıkanıklık veya yapısal bir problem bulunması durumunda estetik beklentilerle fonksiyonel ihtiyaçların birlikte ele alınması gerekebilir.

KORUYUCU RİNOPLASTİ HANGİ DURUMDA GÜNDEME GELEBİLİR?

Her hastaya aynı cerrahi yaklaşım uygulanmaz. Burun anatomisi ve ihtiyaçlar değerlendirildikten sonra, uygun hastalarda koruyucu rinoplasti (Preservation Rhinoplasty) gibi doğal anatomik yapıların mümkün olduğunca korunmasını hedefleyen teknikler de seçenekler arasında yer alabilir. Hangi yöntemin kullanılacağı; burun sırtının yapısı, kıkırdak desteği, cilt özellikleri ve kişinin beklentileri doğrultusunda belirlenir.

RİNOPLASTİDE AMAÇ YÜZÜ DEĞİŞTİRMEK MİDİR?

Rinoplasti planlamasında amaç kişinin ifadesini tamamen değiştirmek değil, burnun yüzün diğer bölümleriyle ilişkisini daha dengeli hale getirebilecek bir yaklaşım oluşturmaktır. Bazı kişilerde oldukça sınırlı değişiklikler yeterli olabilirken, bazı kişilerde farklı anatomik bölgelerin daha ayrıntılı değerlendirilmesi gerekebilir.

Kaynak: SABAH