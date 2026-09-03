Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Petrol fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş ve piyasalardaki hareketlilik sonrası benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam yapılması gündeme geldi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 7,76 TL, benzinin litre fiyatına ise 2,47 TL zam yapılması bekleniyor. Zamlı fiyatların 3 Eylül Perşembe'yi 4 Eylül Cuma'ya bağlayan gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.

MOTORİNE 7,76 TL ZAM BEKLENİYOR

Beklenen artışın en fazla motorin fiyatlarında hissedilmesi bekleniyor. Litre başına 7,76 TL olarak öngörülen zam sonrasında birçok şehirde motorin fiyatlarının yeni seviyelere çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda 81,10 TL seviyesinde bulunan motorinin litre fiyatının zam sonrası yaklaşık 88,86 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 80,96 TL civarında olan litre fiyatının yaklaşık 88,72 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

ANKARA'DA MOTORİN 90 TL SINIRINA DAYANACAK

Başkent Ankara'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 82,22 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 7,76 TL'lik artışın pompaya yansıması halinde motorinin litre fiyatının 89,98 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

Böylece Ankara'da motorin fiyatı 90 TL sınırına dayanmış olacak.

İzmir'de ise mevcut yaklaşık 82,49 TL'lik motorin fiyatının zamla birlikte 90,25 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Böylelikle İzmir'de motorinin litre fiyatının 90 TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

BENZİNE DE ZAM GELİYOR

Akaryakıttaki fiyat artışının yalnızca motorinle sınırlı kalması beklenmiyor. Benzinin litre fiyatına da 2,47 TL zam yapılması öngörülüyor.

İstanbul Avrupa Yakası'nda yaklaşık 74,35 TL seviyesinde bulunan benzinin litre fiyatının zam sonrasında 76,82 TL'ye çıkması bekleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise 74,21 TL olan fiyatın yaklaşık 76,68 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

ANKARA VE İZMİR'DE BENZİN FİYATLARI DA YÜKSELECEK

Ankara'da yaklaşık 75,33 TL seviyesinde bulunan benzinin litre fiyatının, 2,47 TL'lik zam sonrasında 77,80 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de ise yaklaşık 75,62 TL olan benzinin litre fiyatının 78,09 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Böylece 4 Eylül itibarıyla hem benzin hem de motorin fiyatlarında dikkat çekici bir artış yaşanmış olacak.

4 EYLÜL'DE AKARYAKIT TABELALARI DEĞİŞECEK

Beklenen zamların gece yarısından itibaren geçerli olması halinde, 4 Eylül Cuma günü akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları yeniden değişecek.

Özellikle motorindeki yüksek oranlı artış, araç sahiplerinin yanı sıra taşımacılık ve lojistik sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Akaryakıt maliyetlerindeki yükselişin ulaşım ve nakliye maliyetlerine de yansıma ihtimali bulunuyor.

FİYATLAR İSTASYONA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Akaryakıt fiyatlarında şehirler arasında küçük farklılıklar görülebiliyor. Dağıtım şirketleri, istasyonların bulunduğu bölge ve çeşitli maliyet kalemleri nedeniyle pompa fiyatları aynı şehir içerisinde dahi değişiklik gösterebiliyor.

Bu nedenle açıklanan rakamlar ortalama fiyatlar üzerinden hesaplanırken, sürücülerin güncel fiyatları tercih ettikleri akaryakıt istasyonlarından kontrol etmeleri gerekiyor.

Motorin ve benzinde beklenen zamların gerçekleşmesi halinde, 4 Eylül 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatlarında yılın en dikkat çekici artışlarından biri yaşanmış olacak.