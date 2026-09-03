ALANYA 1221 FK, yeni sezonda kulübün faaliyetlerini daha sağlıklı şartlarda sürdürebilmesi adına verilen desteklere teşekkür etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2026-2027 futbol sezonunda ulaşım ve altyapı alanlarında Alanya Belediyesi tarafından sağlanan katkılara dikkat çekildi.

Yeni sezonda sportif hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdüren Alanya 1221 FK, özellikle ulaşım ve altyapı faaliyetlerinin kulüp açısından büyük önem taşıdığını belirterek desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve Alanya Belediyespor Başkanı Faruk Konukçu’ya teşekkürlerini iletti.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Alanya 1221 FK’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, belediye yönetiminin kulübe verdiği desteğe vurgu yapıldı. Açıklamada, “Alanya 1221 FK olarak; kulübümüzün 2026-2027 futbol sezonunda ulaşım ve altyapılarımıza olan desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik’e ve Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı, Alanya Belediyespor Başkanı Sayın Faruk Konukçu’ya çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARINA DESTEK

Kulübün geleceği açısından önemli bir yere sahip olan altyapı faaliyetlerine verilen desteğin, genç futbolcuların gelişimine de katkı sağlaması hedefleniyor. Alanya 1221 FK, yeni sezonda hem sportif faaliyetlerini hem de altyapıya yönelik çalışmalarını sürdürerek Alanya futboluna katkı sunmayı amaçlıyor.

Ulaşım konusunda sağlanan imkanların da sezon boyunca takımların faaliyetlerini daha düzenli şekilde yürütmesine katkı sağlayacağı belirtilirken, kulüp yönetimi verilen desteklerin önemine dikkat çekti.

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

2026-2027 sezonuna yönelik çalışmalarını sürdüren Alanya 1221 FK, bir yandan sahadaki hedeflerine odaklanırken diğer yandan kulübün kurumsal ve altyapı faaliyetlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Turuncu-beyazlı kulüp, yayımladığı mesajla Başkan Osman Tarık Özçelik ve Faruk Konukçu’ya desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür etti. (Mehmet TUNÇ)