ALANYASPOR’DA transfer döneminin dikkat çeken gelişmelerinden biri yaşandı. Turuncu-yeşilli formayla gösterdiği performansla adından söz ettiren genç savunma oyuncusu Ümit Akdağ’ın Süper Lig’in köklü ekiplerinden Beşiktaş’ın yolunu tutmaya hazırlandığı iddia edildi.

Savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların bir süredir gündeminde bulunan 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor ile yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe katettiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERDE MUTLU SONA ULAŞTI

A Spor’un haberine göre Beşiktaş, Ümit Akdağ’ın transferi konusunda Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı yönetimin genç savunmacı için gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin tamamlanması için gerekli işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Tarafların resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından transferi kamuoyuna duyurması bekleniyor. Henüz kulüplerden resmi bir açıklama gelmezken, transferin gerçekleşmesi halinde Alanyaspor savunmasında önemli bir ayrılık yaşanacak.

ALANYASPOR’DAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Genç yaşına rağmen savunmadaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ümit Akdağ, Alanyaspor formasıyla ortaya koyduğu mücadeleyle transfer piyasasında adından söz ettirdi. 22 yaşındaki futbolcunun performansı Beşiktaş’ın da dikkatini çekerken, siyah-beyazlıların genç oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

Beşiktaş’ın Ümit Akdağ hamlesiyle savunma hattına genç ve uzun vadeli bir alternatif kazandırmayı hedeflediği değerlendiriliyor.

ALANYASPOR’DAN BEŞİKTAŞ’A

Transferin resmiyet kazanması durumunda Ümit Akdağ, kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Alanyaspor’un ardından Beşiktaş forması giymeye hazırlanan genç savunmacı, Süper Lig’in köklü kulüplerinden birinde forma mücadelesi verecek.

Alanyaspor ve Beşiktaş cephesinden transferle ilgili yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor (www.yenialanya.com)