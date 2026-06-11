Alanya’da yaşayan gazi eşi Hülya Alagöz’ün özel halk otobüsünde yaşadığı olayla ilgili başlattığı hukuki süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Alagöz’ün savcılığa yaptığı başvurunun ardından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

İddiaya göre Alagöz, iş çıkışında evine gitmek için bindiği otobüste gazi yakınlarına tanınan ücretsiz ulaşım kartını okutmak istedi. Ancak kartın çipinde oluşan arıza nedeniyle sistem kartı okumadı. Alagöz, kartı birkaç kez denemesine rağmen sonuç alamadığını ve bu sırada sürücünün kendisine otobüsten inebileceğini söylediğini öne sürdü.

Yaşadığı olay nedeniyle yolcuların yanında rencide olduğunu belirten Alagöz, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gazi eşi, amacının yalnızca kendi mağduriyetinin giderilmesi olmadığını, benzer durumların başka şehit ve gazi yakınlarının başına gelmemesi için sürecin takipçisi olacağını ifade etti.

Olayın yaşandığı otobüsün sürücüsü ise kendisine yöneltilen iddiaların ardından yaptığı açıklamada, seyir halinde olduğu için kartı ve gösterildiği belirtilen kimliği fark etmediğini savundu. Sürücü, herhangi bir ücret talep etmediğini belirterek, “Şehit ve gazi ailelerinden özür dilerim, eğer rencide ettiysem böyle bir niyetim yoktu” dedi.

Kamera kayıtlarının da incelemeye alınmasının beklendiği olayla ilgili soruşturmanın sonucunda yaşananların netlik kazanacağı belirtiliyor. Yetkililerin hem yolcu beyanlarını hem de güvenlik görüntülerini değerlendireceği öğrenildi.