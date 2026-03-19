Antalya’nın Manavgat ilçesinden Alanya istikametine seyir halinde olan bir otomobilde çıkan yangın, D-400 kara yolunda kısa süreli paniğe neden oldu. Abdüssamet Aksoy idaresindeki 07 ARN 024 plakalı LPG’li otomobil, Aksaz-Karaöz kavşağına yaklaşıldığı sırada duman çıkarmaya başladı.

ARAÇTAN DUMANLAR YÜKSELDİ

Sürücü, durumu fark edince otomobili yol kenarına çekti. Ancak bu sırada araçtan yükselen duman kısa sürede yerini alevlere bıraktı. D-400 üzerindeki olay, yoldan geçen diğer sürücülerin de dikkatini çekti.

Alanya yolunda seyir halindeki otomobil yangını, özellikle bayram öncesi yola çıkmaya hazırlanan sürücüler için araç bakımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gündeme taşıdı. Yolda kalmak başka, aracın bir anda alev alması başka. Aradaki fark birkaç dakikada ortaya çıkıyor.

İLK MÜDAHALEYİ SU TANKERİ YAPTI

Yangına ilk müdahale, o sırada yoldan geçen bir su tankeri sayesinde yapıldı. Tankerden çekilen hortumla alevlere müdahale edilse de yangın tamamen kontrol altına alınamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aracı söndürerek soğutma çalışması yaptı.

BİR HAFTA ÖNCE SATIN ALMIŞ

Edinilen bilgiye göre tamamen kullanılamaz hale gelen otomobilin yaklaşık bir hafta önce satın alındığı öğrenildi. Araç sahibinin büyük üzüntü yaşadığı olayda can kaybı ya da yaralanma olmaması tek teselli oldu.

Bir otomobilin daha yeni alınmış olması, sürücünün içini rahatlatmıyor tabii. Hele ki yol üstünde böyle bir yangın yaşanmışsa. Sonrası zaten masraf, bekleyiş, uğraş…

YOLDA KALMADAN ÖNCE KONTROL ŞART

Uzmanlar özellikle uzun yol öncesinde motor bölümü, elektrik tesisatı, LPG sistemi ve yakıt hattının kontrol edilmesinin önemli olduğuna dikkat çekiyor. Manavgat Alanya yolunda araç yangını sonrası gözler şimdi yangının çıkış nedenine çevrildi. İnceleme sürüyor.