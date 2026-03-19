Liverpool yenilgisi sonrası konuşan Hasan Şaş, Galatasaray’ın hem oyun gücünü hem de mental direncini eleştirdi. Eski futbolcu, Victor Osimhen’in yokluğunda sarı-kırmızılı takımın ciddi kalite kaybı yaşadığını savundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Liverpool’a 4-0 kaybederek Avrupa defterini kapattı. İlk maçtan gelen avantajı koruyamayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 4-1’lik skorla elenirken maç sonrası yapılan yorumlar da gündemin ilk sırasına yerleşti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Hasan Şaş, özellikle takımın saha içindeki görüntüsüne tepki gösterdi. Şaş, Galatasaray’ın sadece elenmesine değil, eleniş biçimine de itiraz etti. Bu, camianın canını daha çok sıkacak türden bir gece oldu.

“OSIMHEN OLMADAN GALATASARAY BİR ŞEYE BENZEMEZ”

Hasan Şaş’ın en dikkat çeken çıkışı, Victor Osimhen üzerinden oldu. Eski yardımcı antrenör, Nijeryalı golcünün takım için sıradan bir oyuncu değil, oyunun omurgası olduğunu söyledi. Ona göre Osimhen sadece gol atan bir isim değil; rakibi geriye iten, presi başlatan, hava toplarında üstünlük kuran ve takımın önde kalmasını sağlayan ana parça.

Şaş, “Osimhen’e bir şey olursa Galatasaray’a da bir şey olur” diyerek, yıldız oyuncunun yokluğunun lig yarışını da etkileyebileceğini savundu. Bu yorum, Galatasaray Osimhen yokluğunda nasıl oynar sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.

ICARDI VE DİĞER ALTERNATİFLER İÇİN ÇARPICI DEĞERLENDİRME

Hasan Şaş, Mauro Icardi’nin mevcut tabloda Osimhen’in seviyesine çıkamayacağını söylerken, hücum hattındaki alternatiflerin de aynı etkiyi üretmediğini ifade etti. Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve diğer seçeneklerin konuşulabileceğini belirtti ama oyunun merkezindeki güç kaybının kolay kapanmayacağını vurguladı.

Bu değerlendirme, sadece bir oyuncu eksikliğinden çok, Galatasaray hücum planının Osimhen’e bağımlılığı tartışmasını da büyüttü. Taraftar cephesinde de benzer bir soru dolaşıyor: Takım planı tek oyuncu etrafında mı kuruldu?

“BENİM HAZMEDEMEDİĞİM ŞEY ELENİŞ ŞEKLİ”

Şaş’ın sözlerinde en sert bölüm, maçın oynanış biçimine yönelikti. Tecrübeli isim, Galatasaray’ın elenebileceğini ancak daha dirençli, daha cesur ve daha karakter koyan bir futbolla sahadan ayrılması gerektiğini dile getirdi.

Buradaki temel eleştiri skordan çok görüntüye dönüktü. Çünkü büyük maçlarda bazen skor değil, ortaya konan irade konuşulur. Galatasaray bu kez o hissi veremedi. Ve evet, bu bölüm taraftarın canını daha çok acıttı.

MENTAL HAZIRLIK TEPKİSİ

Hasan Şaş, “gücümüz yetmedi” yorumuna da katılmadı. Ona göre sorun fiziksel yetersizlikten çok, maça inançla hazırlanma eksikliğiydi. Liverpool gibi bir deplasmanda sadece taktik değil, zihinsel direnç de belirleyici oluyor. Şaş, Galatasaray’ın sahaya “tur atlayabiliriz” duygusuyla çıkmadığını savundu.

Bu tespit, Okan Buruk yönetimindeki takım için yeni bir tartışma başlığı açtı. Özellikle Avrupa’nın üst düzey maçlarında, teknik plan kadar mental hazırlığın da belirleyici olduğu bir kez daha konuşuluyor.

SAKATLIKLAR TABLOYU DAHA DA AĞIRLAŞTIRDI

Gecenin Galatasaray adına en kötü taraflarından biri de sakatlık haberleri oldu. Victor Osimhen’in sağ ön kolunda kırık tespit edilirken, Noa Lang ise yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası tedavi altına alındı. Bu gelişmeler, hem Avrupa sonrası moral tablosunu hem de lig yarışına dair hesapları doğrudan etkileyebilecek nitelikte.

Özellikle Galatasaray Osimhen sakatlığı lig yarışını etkiler mi sorusu bundan sonra daha sık sorulacak. Çünkü sezonun bu döneminde puan kadar oyuncu sağlığı da belirleyici hale geliyor.

GALATASARAY İÇİN ASIL SINAV ŞİMDİ BAŞLIYOR

Liverpool karşısındaki ağır yenilgi, Avrupa sayfasını kapattı ama Galatasaray için sezon bitmedi. Süper Lig yarışı devam ediyor. Taraftarın beklentisi ise açık: takımın bu mağlubiyetten hızlı çıkması, oyun kimliğini toparlaması ve özellikle Osimhen sonrası senaryoya net cevap vermesi.

Alanya’da da büyük maçlar sonrası aynı soru sorulur aslında; takım kötü kaybettiğinde yalnız skor değil, “neden bu kadar dağınık göründü” denir. Galatasaray cephesinde geceyi özetleyen duygu biraz buna benziyor.

Kurum açıklamaları ve sağlık raporları geldikçe tablo daha da netleşecek. Ama şimdiden görünen şu: Bu yenilgi sadece bir eleniş değil, kadro yapısı ve oyun bağımlılıkları açısından da yeni bir tartışmanın kapısını açtı.

Kaynak: Sporx, Reuters, AP, beIN Sports