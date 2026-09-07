ALANYA’DA iş dünyasının tanınan isimlerinden Akdağ Group Real Estate sahibi Selman Akdağ ile Kadir Savcılı, dostluk buluşmasında bir araya geldi. İş hayatının yoğun temposundan fırsat bulan ikilinin tercihi, Barbekü Restaurant oldu.

YOĞUN TEMPOYA KEYİFLİ MOLA

Günlük iş yoğunluğundan uzaklaşarak dostlarıyla vakit geçirmek isteyen Akdağ ve Savcılı, samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada güzel yemekler eşliğinde uzun süre sohbet etti. İş hayatının yanı sıra Alanya’nın sosyal yaşamında da sık sık bir araya gelen dostlar, yoğun tempoya kısa bir mola verdi.

SOHBET VE DOSTLUK BİR ARADA

Sıcak ve samimi görüntülere sahne olan buluşmada Akdağ ile Savcılı, sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Uzun süredir devam eden dostluklarını böylesi buluşmalarla pekiştiren ikili, günün yorgunluğunu Barbekü Restaurant’ın keyifli atmosferinde attı.

Alanya’nın sosyal yaşamına renk katan dost buluşmalarından biri olan program, güzel yemekler ve samimi sohbet eşliğinde tamamlandı. (Mehmet TUNÇ)