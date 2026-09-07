ULUSLARARASILAŞMA hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Erasmus+ kapsamında elde ettiği sonuçlarla dikkat çekmeye devam ediyor. 2026 proje sonuçlarına göre ALKÜ, yalnızca bütçe büyüklüğüyle değil, öğrenci ve personel hareketliliğindeki performansıyla da Türkiye genelinde öne çıkan üniversiteler arasında yer aldı. ALKÜ’nün personel eğitim alma hareketliliğinde bütçesinde Türkiye 1’incisi, öğrenci hareketliliği bütçesinde ise Türkiye 7’ncisi olması, Üniversitenin uluslararası hareketlilik fırsatlarını öğrencileri ve personeli için etkin biçimde kullandığını ortaya koydu.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ERASMUS’A ÖZEL İLGİ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, göreve başladığı 2023 Ağustos ayından itibaren Erasmus programlarını yakından takip ederek ALKÜ’nün bu alanda yükselmesine önemli katkı sağladı. Rektör Türkdoğan’ın ilgisi ile Erasmus yapılacak ülke ve üniversite sayılarında da artışlar yaşandı. Bu artışlarla birlikte öğrenci ve personel hareketliğine bağlı olarak bütçelerde de büyük oranda artışlar oluştu. ALKÜ’nün KA131 bütçesi 2023 yılında 88 bin 250 euro olurken, 2025 yılında 266 bin 880 euro bütçe ile Türkiye’de 70’inci sıradaki olmayı başarmıştı. Erasmus programlarında başarılı artış grafiği ALKÜ’lü öğrencilerin de dikkatini çekerken programlara katılım sayıları da her geçen dönem arttı.

“BU BAŞARI, ULUSLARARASILAŞMA VİZYONUMUZUN GÜÇLÜ BİR YANSIMASIDIR”

“Öğrencilerimizin ve personelimizin dünyaya açılan kapılarını genişletiyoruz” diyen ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “ALKÜ’nün Erasmus+ kapsamında elde ettiği bu başarılar, uluslararasılaşma vizyonumuzun sahadaki güçlü karşılığıdır. Personel eğitim alma hareketliliği için tahsis edilen bütçe bakımından Türkiye 1’incisi, öğrenci staj hareketliliği bütçesi ile de Türkiye 7’ncisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu başarıların elde edilmesinde özverili çalışmaları ve yoğun emekleriyle önemli katkı sunan Erasmus Ofisimize ve Erasmus Kurum Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Zeycan’a özellikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin ve personelimizin dünyaya açılan kapılarını daha da genişletmek, uluslararası eğitim ve iş birliği imkânlarını artırmak ve ALKÜ’yü uluslararası alanda daha güçlü bir konuma taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Kaynak: ALKÜ/BÜLTEN