Bu basit ve pratik bakım önerisi kısa zamanda geniş kitlelere ulaştı. Kolaylıkla hazırlanabilen bu karışım cilde daha genç bir görünüm kazandırıyor. Göz altı morlukları artık başa bela değil. Bu can sıkıcı durumdan kolaylıkla kurtulmak mümkün. Kür tarifinde karabiber ve hint yağı karıştırılıyor. Göz altına uygulanmasının morlukları azalttığı, kırışıklıkları açtığı ve cilde daha canlı bir görünüm kazandırdığı iddia ediliyor.

GÖZ ALTI MORLUKLARINA VEDA

Kan dolaşımını hızlandıran bu baharat ciltteki şişlik, kızarıklık ve yorgun görünüm üzerinde oldukça etkili. Karışımın diğer bileşeni olan hint yağı ise yoğun nemlendirici etkisiyle biliniyor. Burada önemli bir nokta var ki bu karışımlar özellikle göz çevresi gibi hassas bölgelerde ciddi riskler barındırıyor. Karabiberin içeriği ciltte tahrişe yol açabiliyor. Yanlış kullanımda yanma hissi, kızarıklık ve cilt bariyerinde hasara neden olabiliyor.

UYGULARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Bu karışımın göz çevresine uygulandığında gözde sulanma, batma ve görme sorunlarına yol açabileceği unutulmamalı. Bu sebeple bu karışım dikkatli kullanılmalı. Hint yağı her ne kadar doğal bir içerik olarak bilinse de her cilt tipiyle uyumlu değil. Yoğun yapısı nedeniyle bazı kişilerde gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna neden olabileceği, hassas ciltlerde ise alerjik reaksiyonlara yol açabileceği biliniyor.



Kaynak: CNN TÜRK