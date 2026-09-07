7 Eylül’de Kuzyaka Regülatör bölgelerinde 09.00-13.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle enerji kesintisi öngörülüyor. Şıhlar Merkez’de ise yatırım çalışması kapsamında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek. Planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgelere yeniden enerji verilmesi bekleniyor.

8 EYLÜL'DE OBA VE İNCEKUM DA LİSTEDE

8 Eylül’de kesintilerin kapsama alanı genişleyecek. Kızılcaşehir Mahallesi Göktaş Mevkii ile Oba Mahallesi Alanyaspor, Setiçi Sokak, Paşalar ve Sarıkadoğlu bölgelerinde 08.30-15.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak. İncekum Habibler, Karabuynuzlar, 25115 Sokak ve Türkmentepe Sokak’ta 09.00-16.00 saatleri arasında bakım nedeniyle enerji kesilecek. Şıhlar Mahallesi Yenialiler Sokak’ta da aynı saatlerde yatırım çalışması gerçekleştirilecek.

9 EYLÜL'DE KIRSAL BÖLGELER DE ETKİLENECEK

9 Eylül programında Kestel Dimçayı Mahallesi Baraj Caddesi B bölgesi, Bıçakçı ve Üzümlü bulunuyor. Bu bölgelerde 09.00-15.30 saatleri arasında bakım çalışması planlanıyor. Şıhlar Mahallesi Yenialiler Sokak’ta 09.00-16.00 arasında yatırım çalışması devam ederken; Kocaveliler Çamlıca, Fakıcalı Hopurlu, Fakıcalı Kuzlatan ve çevresinde de aynı saat aralığında yatırım çalışması nedeniyle kesinti uygulanacak.

Aynı gün Okurcalar Mahallesi 1058 Sokak ve Pürenli ile Manavgat sınırlarındaki Boztepe, Karakaya, Odaönü ve Yalçıdibi bölgelerinde 10.00-16.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacak. Böylece üç günlük programda Alanya’nın merkez çevresinden batı ve kırsal mahallelerine kadar farklı noktalar belirli sürelerle kesintiden etkilenecek.

PLANLI KESİNTİLER NEDEN YAPILIYOR?

Elektrik dağıtım şebekelerinde planlı kesintiler; hat, trafo ve diğer şebeke unsurlarındaki bakım işlemlerinin güvenli biçimde yapılabilmesi, arızaya yol açabilecek unsurların giderilmesi veya yeni yatırımların mevcut sisteme bağlanabilmesi amacıyla uygulanabiliyor. Çalışma sırasında hattın enerjisiz bırakılması hem sahada görev yapan ekiplerin güvenliği hem de şebekenin kontrollü şekilde işletilmesi açısından önem taşıyor. Bu nedenle planlı kesintiler, arıza kaynaklı ve önceden öngörülemeyen elektrik kesintilerinden farklı bir süreçle yürütülüyor.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI ÖNEM TAŞIYOR

Kesinti programındaki bölgelerde yaşayan vatandaşların belirtilen saatlerden önce gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Elektrikle çalışan hassas cihazların korunması, telefon ve taşınabilir cihazların önceden şarj edilmesi, iş yerlerinde elektrik gerektiren işlemlerin kesinti saatlerine göre planlanması olası mağduriyetleri azaltabilir. Elektriğe sürekli ihtiyaç duyulan sistemleri bulunan işletmelerin de kendi yedek enerji ve iş sürekliliği tedbirlerini gözden geçirmesi gerekiyor.

TURİZM VE TİCARETTE PLANLAMA ÖNE ÇIKIYOR

Alanya’da konutların yanı sıra turizm tesisleri, restoranlar, mağazalar, tarımsal işletmeler ve çok sayıda küçük işletmenin elektrik altyapısına bağımlı olması, planlı kesinti duyurularının önceden takip edilmesini daha önemli hale getiriyor. Özellikle turizm hareketliliğinin devam ettiği dönemlerde işletmelerin kesinti saatlerini dikkate alarak günlük faaliyetlerini planlaması, hizmetlerde yaşanabilecek aksaklıkların azaltılmasına yardımcı olabilir.

PROGRAMDA DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Planlı elektrik çalışmalarında sahadaki teknik koşullara bağlı olarak çalışma süresi değişebildiği gibi, enerji öngörülen saatten daha erken de verilebilir. Bu nedenle kesintiden etkilenecek mahallelerde yaşayanların ve işletmelerin güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Elektrik yeniden verildiğinde cihazların güvenli biçimde devreye alınması ve olağan dışı bir durum görülmesi halinde ilgili elektrik dağıtım kanalları üzerinden bildirim yapılması gerekiyor.