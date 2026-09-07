Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Yeşilçam Açık Hava Sineması etkinliği, Türk sinemasının sevilen yapımlarından “Yalancı Yarim” filminin gösterimiyle devam etti. Nostalji dolu geceye vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, etkinlik alanı tamamen doldu

ALANYA Belediyesi’nin Yeşilçam Açık Hava Sineması etkinlikleri, Türk sinema tarihinin önemli yapıtları arasında yer alan “Yalancı Yarim” filmiyle sürdü. Oyuncu kadrosu ve müzikleriyle hafızalarda yer edinen film, açık hava sinemasında izleyicilerle buluştu. Etkinliğe Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak ve Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu da katıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede gösterim alanı tamamen doldu.

ÜNLÜ TİYATROCULAR DA GECEYE KATILDI

Alanya’da düzenlenen 5. Alanya Tiyatro Festivali kapsamında kentte bulunan ünlü oyuncular Atilla Olgaç, Ruhi Sarı ve Ayfer Çalgıcı ile tiyatro yazarı Şahin Örgel de Yeşilçam gecesinde yerlerini aldı. Ünlü isimler, vatandaşlarla bir araya gelerek nostalji dolu geceye eşlik etti.

Alanya Belediyesi, etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür ederek Yeşilçam Açık Hava Sineması’nın bir sonraki gösterimine tüm halkı davet etti. (Mehmet TUNÇ)