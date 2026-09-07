ALANYA’DA A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası final heyecanı vatandaşları Atatürk Anıtı önünde buluşturdu. İtalya ile oynanan kritik karşılaşma için kurulan dev ekranın karşısında bir araya gelen vatandaşlar, Filenin Sultanları’nın şampiyonluk mücadelesini hep birlikte takip etti.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in de katıldığı organizasyonda karşılaşmanın ilk düdüğünden son sayısına kadar büyük heyecan yaşandı. Milli takımın aldığı her sayıda vatandaşlar alkış ve tezahüratlarla Filenin Sultanları’na destek verdi.

FİNAL HEYECANI ALANYA’YI SARDI

Atatürk Anıtı önünü dolduran vatandaşlar, büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasını heyecanla izledi. Türkiye ile İtalya arasındaki mücadelede skorun sürekli değişmesi meydandaki heyecanı da artırdı.

Karşılaşmanın karar setine taşınmasıyla heyecan doruğa çıkarken, vatandaşlar millilerin şampiyonluk mücadelesine omuz omuza tanıklık etti.

SON SAYIYLA BÜYÜK SEVİNÇ

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın final mücadelesini 3-2 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşmasıyla Atatürk Anıtı önünde büyük coşku yaşandı. Karşılaşmayı dev ekrandan takip eden vatandaşlar, tarihi başarıyı hep birlikte kutladı.

Filenin Sultanları’nın Avrupa’nın zirvesine çıkması Alanya’da da gurur ve sevinçle karşılandı.

ÖZÇELİK’TEN MİLLİLERE TEBRİK

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik de şampiyonluğun ardından yaptığı paylaşımda A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı kutladı.

Özçelik, “Bu büyük gururu bizlere yaşatan millilerimizi kutluyor, emeği geçen tüm sporcularımıza, teknik ekibimize ve bu başarıda payı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Alanya’da yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyon, Filenin Sultanları’nın Avrupa şampiyonluğunun vatandaşlarla birlikte kutlandığı unutulmaz bir geceye sahne oldu. (Mehmet TUNÇ)