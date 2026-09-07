ALANYA Belediyespor’un genç boksörleri, Türkiye’nin farklı kentlerinde düzenlenen şampiyonalardan derecelerle döndü. Bulut Basralı ile Mustafa Rüzgar Hamzaçebi, kendi kategorilerinde Türkiye ikinciliğine ulaşarak önemli bir başarı elde etti.

Genç sporcuların ulusal organizasyonlarda kazandığı dereceler, Alanya Belediyespor bünyesinde boksa yönelik sürdürülen çalışmaların da dikkat çeken sonuçlarından biri oldu.

BULUT BASRALI TÜRKİYE İKİNCİSİ

13-18 Mayıs 2026 tarihleri arasında Bayburt’ta gerçekleştirilen Genç-B Yıldızlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda Alanya Belediyespor’u temsil eden Bulut Basralı, 75 kilogram kategorisinde ringe çıktı.

Şampiyona boyunca gösterdiği performansla finale kadar yükselen Basralı, organizasyonu Türkiye ikincisi olarak tamamladı ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

MUSTAFA RÜZGAR HAMZAÇEBİ’DEN DE AYNI BAŞARI

Alanya Belediyespor’un bir diğer genç boksörü Mustafa Rüzgar Hamzaçebi de 7-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Sivas’ta düzenlenen U-13 Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda mücadele etti.

62 kilogram kategorisinde ringe çıkan Hamzaçebi, rakipleri karşısında sergilediği performansın ardından Türkiye ikinciliğini elde ederek Alanya’ya bir başka önemli derece kazandırdı.

BAŞARILARINI KONUKÇU İLE PAYLAŞTILAR

Türkiye şampiyonalarından derecelerle dönen Bulut Basralı ve Mustafa Rüzgar Hamzaçebi, Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Faruk Konukçu’yu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette genç sporcuların şampiyonalarda elde ettiği dereceler değerlendirilirken, gelecek dönemdeki hedefleri üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

GENÇ BOKSÖRLERE TEBRİK

Alanya Belediyespor tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ikinciliği elde eden Bulut Basralı ve Mustafa Rüzgar Hamzaçebi ile sporcuların antrenörü Mehmet Tuncer tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

İki genç boksörün Türkiye çapındaki organizasyonlarda kürsüye çıkması, Alanya’da boksa yönelik çalışmalar ve genç sporcuların gelişimi açısından önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti. (Mehmet Tunç)