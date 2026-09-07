NESİNE 3. Lig 2. Grup’ta Antalya’yı temsil eden Alanya 1221 FK, yeni sezonun ilk karşılaşmasında Eskişehirspor deplasmanına çıktı. İlk 45 dakikada rakibine direnmeye çalışan Alanya temsilcisi, ikinci yarıda peş peşe gelen gollere engel olamayınca sahadan farklı mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARIDA TEK GOL

Karşılaşmaya ev sahibi Eskişehirspor etkili başladı. Alanya 1221 FK karşısında gol arayan Eskişehir temsilcisi, Hasan Kaya’nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Alanya 1221 FK soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İKİNCİ YARIDA PEŞ PEŞE GOLLER

Alanya 1221 FK için ikinci yarının başlangıcı istediği gibi olmadı. Eskişehirspor, 50. dakikada Beykan Şimşek’in golüyle farkı 2’ye çıkardı. Ev sahibi ekip yalnızca 7 dakika sonra bir kez daha gol sevinci yaşadı. 57. dakikada Kerem Baykuş’un kaydettiği golle skor 3-0’a geldi.

Kısa süre içerisinde kalesinde iki gol gören Alanya temsilcisi, oyuna yeniden ortak olmakta zorlandı.

ESKİŞEHİRSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın 73. dakikasında Eskişehirspor’dan Sarper Çağlar kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla sayısal üstünlüğü ele geçiren Alanya 1221 FK, buna rağmen aradığı golü bulamadı.

Maçın son bölümünde de skor üstünlüğünü koruyan Eskişehirspor, Mert Baser’in son dakikalarda kaydettiği golle farkı 4’e çıkardı.

SEZONA PUANSIZ BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Alanya 1221 FK, sezonun ilk mücadelesinden 4-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. İlk yarıda rakibine karşı daha dirençli bir görüntü ortaya koyan Alanya temsilcisi, ikinci yarıda kalesinde gördüğü 3 golün ardından Eskişehir deplasmanından puan çıkaramadı.

Alanya 1221 FK böylece Nesine 3. Lig 2. Grup’taki 2026-2027 sezonuna puansız bir başlangıç yaptı.