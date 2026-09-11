Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yayımlanan güncel verilere göre, 12 Eylül 2026 tarihinde Antalya'nın çeşitli bölgelerinde planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. Yatırım ve şebeke bakım çalışmaları kapsamında yapılacak olan kesintiler, iş sağlığı ile güvenliği tedbirleri gözetilerek yürütülecek.

ALANYA VE GAZİPAŞA'DAKİ KESİNTİ PROGRAMI

Alanya ilçesinde Çamlıca ve Fakırcalı mahalleleri ile Kocaveliler, Hopurlu ve Kuzlatan bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Aynı saat diliminde Gazipaşa'da ise Yakacık, Kızılgüney ve Yeniköy mahallelerinin yanı sıra Köprübaşı, Hasanlar ve Kuyubeleni mevkilerinde bakım ve yatırım çalışması yapılacak.

DİĞER İLÇELERDEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Aksu'da Altıntaş, Çakallık, Cumalı ve Kozağacı gibi çok sayıda mahallede 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Demre'nin Çevreli Mahallesi, Döşemealtı'nın Bademağacı, Akkoç ve Kovanlık bölgeleri ile Kaş'ın Gökçeören ve Yeniköy mahallelerinde de aynı saatlerde enerji verilemeyecek. Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi ile Dumlupınar ve Namık Kemal bölgelerinde ise çalışmalar gece saatlerine alınarak 00.30 ile 07.30 arasında tamamlanacak.

KESİNTİ SÜRECİNDE CİHAZ GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANIR?

Planlı altyapı ve yatırım çalışmaları, elektrik şebekesinin uzun vadeli dayanıklılığını artırmak amacıyla periyodik olarak yürütülüyor. Bu tür kesinti süreçlerinde voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektronik cihazların prizden çıkarılması, donanım hasarlarını önlemeye yönelik temel bir pratik güvenlik adımı olarak öne çıkıyor.

Alanya'nın Çamlıca ve Fakırcalı gibi tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü mahallelerinde uygulanacak olan enerji kesintisinin, bölgedeki sera ve sulama sistemleri üzerindeki muhtemel etkileri yakından takip ediliyor.