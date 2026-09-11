Antalya’da 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen 674’üncü Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin ardından sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerinden başlayan tartışma, bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi bürokrasisine uzandı. Er meydanına inerek pehlivanlarla bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir’in bazı sporcularla kucaklaşması ve onları alınlarından öperek başarı dilemesi sosyal medyada farklı yorumlara neden olurken, görüntüler ulusal basında da geniş yer buldu.

ELMALI’DAKİ GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TARTIŞILDI

Türkiye’nin en köklü geleneksel spor organizasyonları arasında gösterilen Tarihi Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri, yalnızca sportif yönüyle değil Antalya’nın kültürel mirası açısından da önemli bir yere sahip. Organizasyon öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Elmalı Belediyesi arasında iş birliği yapılırken, güreşlerin düzenlenmesinde iki yerel yönetim koordineli çalıştı. İlçeye gelen ziyaretçilerin oluşturduğu hareketlilik; konaklama, ulaşım, yeme-içme ve yerel ticaret açısından da Elmalı’ya dönemsel katkı sağlıyor.

Organizasyon sırasında er meydanına inen Büşra Özdemir’in pehlivanlarla yakın temas kurduğu görüntüler ise güreşlerin ardından sosyal medyada hızla yayıldı. Özdemir’in sporculara moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyarette bazı pehlivanları alnından öpmesi farklı kesimlerden destek ve eleştiri yorumları aldı. Görüntülerin çeşitli ulusal haber kuruluşları tarafından da yayımlanmasıyla tartışmanın kapsamı Antalya sınırlarını aştı.

BU KEZ BELEDİYE BÜROKRATININ PAYLAŞIMI GÜNDEMDE

Özdemir hakkındaki tartışmalar sürerken Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetim Zabıta Şube Müdürü Servet Torunlar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım öne çıktı. Torunlar’ın Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Denetim Zabıta Şube Müdürü olarak görev yaptığı belediye kaynaklarına ve daha önce yayımlanan kurumsal açıklamalara da yansıdı. Torunlar, Büşra Özdemir ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak fonda Müslüm Gürses’in “Biz Babadan Böyle Gördük” şarkısına yer verdi.

Paylaşımın tartışmaya yol açan bölümü ise Özdemir’e yönelik eleştirilerde bulunanlara karşı kullanılan küfürlü ifade oldu. Torunlar’ın fotoğrafın üzerine “Laf söyleyenleri s.....m!!!” şeklinde bir ifade yazdığı görüldü. Söz konusu paylaşımın daha sonra Torunlar’ın sosyal medya hesabından kaldırıldığı görüldü.

KAMU GÖREVLİLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI YENİDEN TARTIŞILIYOR

Olay, kamu kurumlarında görev yapan yöneticilerin kişisel sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarının sınırlarını da yeniden gündeme taşıdı. Kamu görevlilerinin kişisel hesaplarından yaptıkları açıklamalar her durumda kurumun resmi görüşü anlamına gelmese de görev, unvan ve kurumla doğrudan ilişkilendirilebilen paylaşımlar kamuoyunda kurumsal iletişimin bir parçası gibi algılanabiliyor. Bu nedenle özellikle yönetici konumundaki kamu görevlilerinin eleştirilere yanıt verirken kullandıkları dil, kamu hizmetinin tarafsızlığı ve kurumların vatandaşla ilişkisi açısından önem taşıyor.

İDARİ SÜREÇ NASIL İŞLEYEBİLİR?

Bir belediye personelinin sosyal medya paylaşımının idari yönden incelenip incelenmeyeceği, paylaşımın içeriği, görevle bağlantısı ve ilgili mevzuat çerçevesinde kurumun yetkili birimlerinin değerlendirmesine bağlı bulunuyor. Benzer durumlarda kurumlar paylaşım hakkında ön inceleme yapabilir, ilgili personelden açıklama veya savunma isteyebilir ve eylemin niteliğine göre mevzuatta öngörülen idari süreçleri değerlendirebilir. Ancak Torunlar’ın söz konusu paylaşımı hakkında Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bir inceleme ya da disiplin süreci başlatıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama olmadan böyle bir işlemin başlatıldığını söylemek mümkün değil.

GÖZLER BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ÇEVRİLDİ

Servet Torunlar’ın daha önce belediyenin kurumsal etkinliklerinde de Denetim Zabıta Şube Müdürü sıfatıyla yer aldığı biliniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından zabıta teşkilatına ilişkin yapılan açıklamalarda zabıtanın belediye ile vatandaş arasında köprü görevi gördüğü özellikle vurgulanmıştı. Bu nedenle Torunlar’ın eleştirilere karşı kullandığı üslubun kurumsal açıdan nasıl değerlendirileceği merak konusu oldu. Paylaşım kaldırılmış olsa da kamuoyundaki tartışmanın ardından belediye yönetiminin konuya ilişkin açıklama yapıp yapmayacağı takip ediliyor.