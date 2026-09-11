ALANYA’da meydana gelen trafik kazası ölümle sonuçlandı. Edinilen ilk bilgilere göre kaza, Alanya Seyir Terası’na çıkan kavşakta, Yayla Market önünde meydana geldi. Otomobil ile Kemali Taşcı’nın kullandığı motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

KAZA SEYİR TERASI KAVŞAĞINDA MEYDANA GELDİ

Seyir Terası’na çıkan kavşakta meydana gelen kazada otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü Kemali Taşcı ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

KEMALİ TAŞCI HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Kemali Taşcı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Otomobil ile motosikletin hangi koşullarda çarpıştığının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Otomobil sürücüsünün kimliği ve kazanın oluş şekline ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.