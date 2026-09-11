Akdeniz Üniversitesi öğrencileri için indirimli ulaşım kartı işlemlerini hızlandıracak Olbia Kart Merkezi, 14 Eylül Pazartesi günü yeniden faaliyete geçiyor. Yeni hizmet noktası ile birlikte üniversitelilerin toplu taşıma kartlarına erişimi doğrudan kampüs içerisinden sağlanacak.

Antalyakart A.Ş. tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez kampüs içindeki öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Olbia Çarşısı'nda yer alacak. Bu sayede öğrenciler, şehir içindeki diğer merkezlere gitmeye gerek kalmadan indirimli kart başvurularını doğrudan üniversite bünyesinde halledebilecek.

KURUMLAR ARASI İŞBİRLİĞİ

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antalya Ulaşım A.Ş. ile üniversite yönetiminin ortak çalışması sonucu hayata geçirilen merkez, toplu taşıma erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Tesis, özellikle öğrencilerin indirimli Antalyakart edinme ihtiyaçlarına yönelik özel bir hizmet kanalı olarak kurgulandı.

ÖĞRENCİLER İÇİN NE DEĞİŞECEK?

Yeni eğitim döneminde üniversiteye kayıt yaptıran veya kart vizesini yenilemesi gereken binlerce öğrenci, şehir merkezindeki şubelerde oluşan yoğunluktan etkilenmeyecek. Kampüs içi hizmet sayesinde ulaşım kartı çıkarma süreçleri pratikleşirken, öğrencilerin resmi işlemler sırasında yaşayabileceği zaman kaybının da önüne geçilecek.