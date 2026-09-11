Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), SMS Grup Efeler Ligi'nde yeni sezonun ilk 4 haftalık maç takvimini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan resmi açıklamaya göre, ON Hotels Alanya Belediyespor sezonun açılış periyodunda ikisi kendi evinde, ikisi deplasmanda olmak üzere toplam 4 karşılaşmaya çıkacak.

Alanya temsilcisi, sezonun ilk sınavını 17 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da deplasmanda Sultanbeyli Belediyespor'a karşı verecek. Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda oynanacak bu mücadele TVF Voleybol TV üzerinden izlenebilecek. Kırmızı beyazlı ekip, taraftarıyla ise 24 Ekim Cumartesi günü 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda buluşacak. Saat 16.00'da başlayacak olan İstanbul Gençlik karşılaşması da yine aynı kanaldan ekranlara gelecek.

ZORLU FİKSTÜR VE YAYIN KANALLARI

Ligin üçüncü haftasında Alanya ekibini İstanbul'da zorlu bir deplasman bekliyor. ON Hotels Alanya Belediyespor, 27 Ekim Salı günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Fenerbahçe Medicana ile kozlarını paylaşacak. Bu kritik müsabaka TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Dördüncü haftada ise 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Ziraat Bankkart, 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda konuk edilecek.

TARAFTARLAR MAÇLARI NASIL İZLEYECEK?

TVF'nin belirlediği yayın programına göre, voleybolseverler Alanya Belediyespor'un ilk iki maçını dijital platform olan TVF Voleybol TV üzerinden takip edebilecek. Fikstürün zorluk derecesinin arttığı üçüncü haftadaki Fenerbahçe Medicana ve dördüncü haftadaki Ziraat Bankkart maçları ise ulusal kanal TRT Spor Yıldız aracılığıyla izleyicilere ulaşacak.