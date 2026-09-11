Alanya’nın Kestel Mahallesi’nde üniversite bağlantısının bulunduğu kavşakta yaşanan trafik kazaları yeniden bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşların aktardığına göre kavşakta son bir haftada 3 ayrı kaza meydana geldi. Bölgede neredeyse her gün tehlikeli anların yaşandığını belirten vatandaşlar, uzun süredir gündeme getirilen trafik güvenliği sorununa kalıcı çözüm bulunmasını ve kavşağın sinyalizasyon başta olmak üzere yeniden değerlendirilmesini istiyor.

KAVŞAKTAKİ SORUN DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

Kestel’deki kavşak güvenliği yeni bir tartışma değil. Temmuz 2025’te İsa Küçülmez Caddesi ile Belediye Caddesi’nin kesiştiği noktadaki kazalar bölge halkı ve esnafın şikâyetleriyle gündeme gelmişti. Dönemin haberlerinde, üniversiteye açılan yeni yolun da bu noktadan geçmesi nedeniyle kavşaktaki trafik yükünün arttığı belirtilmiş; Kestel Mahalle Muhtarı Hüsnü Uyar trafik ışığı veya araçların hızını düşürecek bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade etmişti. Aynı bölgede yaya geçidi eksikliği de güvenlik sorunu olarak dile getirilmişti.

ÜNİVERSİTE VE TURİZM TRAFİĞİNİN KESİŞTİĞİ BÖLGE

Kestel’deki ulaşım ağının önemi yalnızca mahalle içi trafikten kaynaklanmıyor. Bölge, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kestel Yerleşkesi ile bağlantının yanı sıra Dim Çayı ve Dim Mağarası yönündeki ulaşım açısından da kullanılan bir güzergâh konumunda. Alanya Belediyesi tarafından daha önce açılan 30 metre genişliğindeki üniversite bağlantı yolunun çevre yolu, Kestel, yeni sanayi bölgesi ve Dim Mağarası yönündeki ulaşımı kolaylaştırmasının hedeflendiği açıklanmıştı. Bu bağlantıların aynı bölgede birleşmesi, kavşakların güvenli ve düzenli işletilmesini daha önemli hale getiriyor.

KESTEL’İN ULAŞIM ALTYAPISI YENİLENİYOR

Bölgede yol altyapısına yönelik çalışmalar da sürüyor. Alanya Belediyesi, 2026 yılında İsa Küçülmez Caddesi’nde altyapı ve üstyapı yenilemesine başladı. Çalışmalar üç etap halinde planlanırken ilk bölümde sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi; devamındaki güzergâhlarda da yol yenileme programı oluşturuldu. Daha önce Sigorta Caddesi de sıcak asfaltla yenilenmiş ve bu güzergâhın üniversite, oteller bölgesi, Yaylalı Mahallesi ve yeni sanayi bağlantısı açısından önem taşıdığı belediye tarafından açıklanmıştı.

SADECE ASFALT DEĞİL TRAFİK GÜVENLİĞİ DE İNCELENMELİ

Yol yüzeyinin yenilenmesi ulaşım konforunu artırırken, kavşak güvenliği farklı teknik önlemlerin birlikte değerlendirilmesini gerektiriyor. Trafik mühendisliğinde kavşağa yaklaşan araçların hızı, görüş mesafesi, ana ve tali yol trafik yoğunluğu, yaya hareketleri, toplu taşıma kullanımı ve günün farklı saatlerindeki araç akışı incelenerek uygun düzenleme belirleniyor. Sinyalizasyonun gerekli görülmesi halinde trafik ışıkları; farklı koşullarda ise hız düşürücü tedbirler, uyarı levhaları, yol çizgileri, yaya geçitleri, aydınlatma veya kavşak geometrisinin değiştirilmesi gibi çözümler uygulanabiliyor.

SİNYALİZASYON İÇİN TEKNİK İNCELEME ÖNEM TAŞIYOR

Bir kavşağa trafik ışığı yerleştirilmesi yalnızca kazaların ardından verilen idari bir karardan ibaret değil. Yolun sorumluluğundaki kurumların trafik yoğunluğu ve güvenlik verilerini değerlendirerek teknik çalışma yapması gerekiyor. Özellikle tekrarlayan kazaların bulunduğu noktalarda kaza kayıtlarının, araç hızlarının ve trafik hacminin birlikte incelenmesi, hangi müdahalenin daha etkili olacağının belirlenmesine yardımcı oluyor. Karayolları Trafik Yönetmeliği de ışıklı işaret cihazı bulunmayan kavşaklarda sürücülerin kavşağın şartlarına göre yavaşlamasını, dikkatli hareket etmesini ve geçiş hakkı kurallarına uymasını zorunlu tutuyor.

VATANDAŞLAR KALICI ÇÖZÜM BEKLİYOR

Kestel’de yaşayan vatandaşların beklentisi ise kazaların ardından geçici tedbirler alınması yerine kavşağın bütün yönleriyle ele alınması. Daha önce de aynı bölgede kazaların ve trafik güvenliği taleplerinin haber konusu olması, sorunun uzun süredir gündemde bulunduğunu gösteriyor. Son bir haftada 3 kaza yaşandığını aktaran bölge sakinleri, yeni bir kazanın ardından aynı tartışmaların tekrarlanmaması için ilgili kurumların kavşakta inceleme yapmasını ve gerekli görülmesi halinde sinyalizasyon dahil kalıcı trafik güvenliği önlemlerinin hayata geçirilmesini talep ediyor.