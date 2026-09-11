BALIKESİR’in Edremit ilçesinde bulunan bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

FABRİKADA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, saat 15.00 sıralarında Edremit ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren plastik fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle başladı. Fabrikadan yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye bildirildi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek için çalışma başlattı.

BELEDİYE EKİPLERİ DE DESTEK VERDİ

İtfaiyenin söndürme çalışmalarına belediye ekipleri de destek verdi. Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından alevler tamamen söndürüldü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının söndürülmesinin ardından fabrikada inceleme başlatıldı. Yangının hangi nedenle çıktığının yapılacak çalışmalar sonucunda belirlenmesi bekleniyor.