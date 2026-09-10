Antalya'nın Aksu ilçesinde siyasi arenada hareketli bir gelişme yaşandı. 31 Mart yerel seçimlerinde meclise giren Hüseyin Çelik, Aksu Belediye Meclis Üyeliği görevinden ayrıldığını duyurdu. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, istifa dilekçesini belediyeye sunan Çelik, siyasi kariyerine yeni bir yön çizdi.

Çelik, yerel seçimlerin ardından Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım tarafından başkan yardımcılığına getirilmişti. Bir süre bu görevi yürüttükten sonra kendi isteğiyle ayrılan Çelik, ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) de istifa ederek YENİ

Parti saflarına katılmıştı.

YENİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAY

Meclis üyeliğini bırakmasının temel nedenini açıklayan Hüseyin Çelik, YENİ

Parti Aksu İlçe Başkanlığı görevine talip olduğunu belirtti. Siyasette inandığı değerler doğrultusunda ilerlemek istediğini ifade eden Çelik, Aksu'nun sorunlarını ve beklentilerini artık farklı bir platformda dile getireceğini vurguladı.

HÜSEYİN ÇELİK'İN SİYASİ DEĞİŞİM SÜRECİ NASIL GELİŞTİ?

31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana geçen kısa sürede yaşanan bu istifa trafiği, ilçedeki siyasi dengelerin hızla değiştiğini gösteriyor. Seçim sonrası önce başkan yardımcılığını, ardından CHP üyeliğini ve son olarak da belediye meclis üyeliğini bırakan Çelik, bundan sonraki mesaisini yeni partisinin ilçe teşkilatlanmasına harcayacak.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada hiçbir makamı kişisel hedef olarak görmediğini kaydetti. Bugüne kadar birlikte çalıştığı meclis üyelerine ve Aksu halkına teşekkür eden Çelik, ilçeye hizmet etme gayretini yeni partisi çatısı altında sürdüreceğinin altını çizdi.