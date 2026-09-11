Girdi maliyetlerinin yüksekliği ve piyasadaki durgunluk, 250 dönümlük arazide ekili yaklaşık 2 bin 500 ton karpuzun tarlada kalmasına yol açtı. Komisyonculardan beklenen talebin gelmemesi üzerine hasat masraflarını dahi karşılayamayan üretici, ürünleri toplamaktan vazgeçti.

Tarla sahibinin yakını Doğan Karahan'ın aktardığına göre, pazarda kilosu 10 ile 15 lira arasında değişen karpuzlar tarlada alıcı bulamadı. Sezon boyunca sadece 7-8 araçlık mahsul satabildiklerini belirten Karahan, ürünlerin ziyan olmaması için çevredeki vatandaşlara ücretsiz alım çağrısı yaptı.

ÜRETİCİDEN BEDAVA KARPUZ ÇAĞRISI

Hasat vaktinin geçtiğini ve karpuzların büyük bir kısmının çürümeye başladığını vurgulayan Karahan, artık sağlam ürünleri seçmekte bile zorlandıklarını ifade etti. Karahan, "Market ve pazarda 10-15 lira olan ürün burada para etmedi. İsteyen vatandaşlarımız buraya gelip bedava alabilir, hiç olmazsa ölmüşlerimizin ruhuna dua okurlar" açıklamasını yaptı. Çevredeki diğer komşu tarlalarda da benzer şekilde hasat edilmeyen mahsuller bulunduğu bildirildi.

TARLADAN TEZGHAHA FİYAT UÇURUMU NEDEN OLUŞUYOR?

Tarımsal üretimde tarladaki ürünün pazar tezgahına ulaşana kadar geçirdiği tedarik süreci, üretici ve tüketici arasındaki fiyat dengesizliğinin temelini oluşturuyor. Hasat işçiliği, akaryakıt, nakliye ve aracı komisyonları gibi lojistik maliyetlerin ürün bedelini aşması, çiftçinin mahsulü dalında bırakmasına neden olurken, şehirdeki tüketicinin aynı ürüne yüksek fiyatlarla ulaşması sonucunu doğuruyor.