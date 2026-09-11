Konut fiyatları ve kredi faizlerindeki yüksek seyir, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları alternatif finansman yöntemlerine yöneltiyor. Tasarruf finansman şirketlerinin sunduğu modeller arasında dikkat çeken yeni kampanyada, 1 milyon TL, 2 milyon TL ve 3 milyon TL olmak üzere üç farklı finansman seçeneği bulunuyor.

30 AY VADE SEÇENEĞİ

Kampanyada finansman süresi 30 ay olarak belirlenirken, ödeme tutarları alınacak finansman miktarına göre değişiyor.

1 milyon TL finansman için aylık ödeme 33 bin 333 TL, 2 milyon TL için 66 bin 666 TL, 3 milyon TL için ise 100 bin TL olarak hesaplanıyor.

TESLİMAT 6 İLE 14 AY ARASINDA

Kampanyanın en dikkat çeken noktalarından biri de teslimat süresi oldu. Paylaşılan bilgilere göre konut finansmanı kapsamında teslimatın 6 ila 14 ay arasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Tasarruf finansman modelinde katılımcılar, belirlenen ödeme planına göre sisteme dahil olurken, sözleşmede belirtilen şartların tamamlanmasının ardından konut finansmanına erişebiliyor.

PEŞİNAT VE ORGANİZASYON ÜCRETİ BELİRSİZ

Kampanyaya ilişkin açıklanan bilgilerde peşinat ve organizasyon ücretine dair ayrıntılar yer almıyor. Bu nedenle sisteme dahil olmayı düşünen vatandaşların sözleşme öncesinde tüm ödeme koşullarını dikkatle incelemesi önem taşıyor.

Özellikle organizasyon bedeli, peşinat şartı, teslimat sırası, cayma koşulları ve toplam ödeme tutarı gibi başlıkların ayrıntılı şekilde değerlendirilmesi gerekiyor.

3 MİLYON TL’DE AYLIK TAKSİT 100 BİN TL

Finansman tutarı yükseldikçe aylık ödeme de dikkat çekici seviyelere çıkıyor. 3 milyon TL’lik seçenekte aylık taksit 100 bin TL olurken, kampanya özellikle yüksek kredi faizleri nedeniyle banka kredisine alternatif arayanların ilgisini çekiyor.

Faizsiz finansman modeliyle ev sahibi olmayı planlayanların, yalnızca aylık taksit tutarına değil, sözleşmenin tüm maliyet kalemlerine ve teslimat koşullarına birlikte bakması gerekiyor.