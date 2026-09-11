SÜPER Lig’in 5’inci haftasında Beşiktaş ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş, taraftarı önünde 3 puanı hedefliyor. İlk iki haftayı puansız kapatan ancak sonraki iki karşılaşmada 4 puan toplayan Erzurumspor FK ise İstanbul deplasmanında sürpriz peşinde.

BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşması 11 Eylül Cuma günü saat 20.00’de oynanacak. Süper Lig’in 5’inci hafta mücadelesi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

İLK 11’LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, Trossard, Oh.

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodriguez, Cardoso, Eren Tozlu.

BEŞİKTAŞ LİGDE ÜSTÜN

İki takım arasında daha önce oynanan 4 Süper Lig karşılaşmasının 3’ünü Beşiktaş kazandı. Siyah-beyazlılar bu 3 galibiyette de Erzurumspor filelerine en az 3 gol gönderdi. Beşiktaş’ın rakibine karşı ligdeki tek puan kaybı ise Ocak 2019’da İstanbul’da 1-1 sona eren karşılaşmada yaşandı.

Tüm resmi maçlar dikkate alındığında iki takım 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 3’ünü Beşiktaş, 2’sini Erzurumspor kazanırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Erzurumspor’un iki galibiyeti de 2019-2020 sezonundaki Türkiye Kupası son 16 turunda geldi.

BEŞİKTAŞ EVİNDE KAYIPSIZ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon sahasında oynadığı iki lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 4 haftanın ardından topladığı 9 puan ve +5 averajla ikinci sırada yer alıyor.

Erzurumspor FK ise ilk iki haftayı puansız tamamladıktan sonra oynadığı iki karşılaşmadan 4 puan çıkardı. Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş karşısında da puan veya puanlar alarak çıkışını sürdürmek istiyor.

GÖZLER EREN TOZLU’DA

Erzurumspor cephesinde dikkat çeken isimlerden biri Eren Tozlu olacak. Tecrübeli futbolcu, Gençlerbirliği ve Konyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırarak Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol atmayı başardı.

Beşiktaş ise taraftar avantajını kullanarak 5’inci haftayı galibiyetle tamamlamayı ve zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.