Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 23 Haziran 2026 tarihinde yaşanan yangının ardından seferlerine ara verilen nostalji tramvayı tartışmalara neden oldu. Aradan geçen iki aylık sürede somut bir adım atılmaması üzerine 12 mahalle muhtarı ve bölge sakinleri, Işıklar Caddesi'ndeki Atatürk Evi Müzesi önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi.

Haşimişcan Mahallesi Muhtarı Halil Ay'ın aktardığına göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle yapılan görüşmelerde mevcut hattın yerine farklı bir tramvay projesi planlandığı ifade edildi. Ancak bölge halkının 27 yıllık mevcut nostalji tramvayının korunmasını talep ettiği bildirildi. Muhtar Ay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir'e çağrıda bulunarak kentin simgesi haline gelen aracın yeniden faaliyete geçirilmesini istedi.

TRAMVAYIN KALDIRILMA NEDENİ NE?

Basın açıklamasına katılan sanatçı Tarık Tarcan, tramvayın kaldırılmasıyla ilgili resmi açıklamaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Tarcan, ilk olarak klima yangını ve ardından tarihi surlardaki titreşim gerekçelerinin sunulduğunu, ancak asıl nedenin farklı olabileceğini iddia etti.

RANT İDDİALARI NEYE DAYANIYOR?

1999 yılından bu yana kentin turistik tanıtımında önemli bir yer tutan tramvay hattının geleceği, bölgedeki imar hareketliliğiyle ilişkilendiriliyor. Tarcan'ın dile getirdiği iddialara göre, Sampi Kavşağı bölgesinde inşası duran bir site projesinin müteahhidine, tramvay garajının arkasında yer alan iki dönümlük park alanının satılması planlanıyor. Bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmazken, sürecin şeffaf yürütülmediğini savunan bölge sakinleri belediyeden konuya ilişkin net bir açıklama bekliyor.