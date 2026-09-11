Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri saha çalışmaları kapsamında takibini sürdürdü. Yapılan incelemelerde, "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 7 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 35 yaşındaki E.Ş.’nin adresi tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla gözaltına alınan E.Ş., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Muhabir: Mehmet AL