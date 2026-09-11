Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin en önemli tarımsal değerlerinden olan turunçgil üretiminde verim ve kalitenin artırılması amacıyla üreticilere uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, kimyasal ilaçlama yerine doğal dengenin korunmasını sağlayan biyolojik mücadelenin tercih edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, çiftçilerin bahçelerini düzenli olarak kontrol altında tutmalarını ve zararlı haşerelerle beslenen faydalı böcekleri korumalarını tavsiye etti. Bu doğal yardımcıların, tarımsal zararlıların baskılanmasında en etkili ve çevreci yöntem olduğu aktarıldı.

ZAMANSIZ İLAÇLAMADAN KAÇININ

Mücadele ihtiyacı doğduğunda kimyasallar yerine öncelikle biyolojik ve biyoteknik uygulamaların devreye alınması isteniyor. Gereksiz ve yanlış zamanda yapılan ilaçlamaların sadece ürüne değil; toprağa, yeraltı sularına ve genel çevre sağlığına ciddi zararlar verdiği belirtildi. Doğru uygulanan biyolojik mücadele, aynı zamanda ihracatta sorun yaratan kimyasal kalıntı riskini de ortadan kaldırarak ürünün pazar değerini güvence altına alıyor.

UZMAN DESTEĞİ ALINABİLİR

Fırat Erkal imzasıyla yayımlanan duyuruda, üreticilerin herhangi bir zirai müdahale kararı almadan önce mutlaka il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personellere danışmaları gerektiği hatırlatıldı. Alanya ve çevresindeki narenciye üreticilerinin de ilçe tarım müdürlüklerinin sunduğu bu teknik destekten faydalanarak daha sağlıklı ve bereketli bir üretim sezonu geçirebilecekleri ifade edildi.