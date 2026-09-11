FENERBAHÇE’de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktör arayışları devam ederken, adı gündeme gelen Bülent Uygun’dan Fenerbahçe’ye yönelik dikkat çeken açıklamalar geldi.

Tivibu Spor’a konuşan deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’de görev almaya hazır olduğunun mesajını verirken, sarı-lacivertli kulüpte teknik direktörlük görevinin talep edilmeyeceğini, yönetim tarafından teklif edilmesi gerektiğini ifade etti.

“FENERBAHÇE’DE GÖREVE TALİP OLUNMAZ”

Fenerbahçe’nin büyüklüğüne dikkat çeken Bülent Uygun, teknik direktörlük koltuğuyla ilgili yaklaşımını net ifadelerle dile getirdi.

Uygun, “Fenerbahçe gibi bir kulüpte göreve talip olunmaz, göreve davet edilir” sözleriyle sarı-lacivertli yönetimden gelecek olası bir teklife kapıyı açık bıraktı.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli teknik adam, kendisiyle ilgili bir düşünce oluşması halinde görevi kabul edebileceğinin sinyalini verirken, hedefinin de doğrudan şampiyonluk olacağını söyledi.

Uygun, “Kulüp tarafından benimle ilgili böyle bir düşünce oluşursa biz de gelir Allah’ın izniyle şampiyonluğu yaşatırız” ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞI SÜRÜYOR

İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için arayış devam ederken, çok sayıda isim sarı-lacivertli kulüple anılıyor. Bülent Uygun’un yaptığı bu açıklamayla birlikte deneyimli çalıştırıcının adı da teknik direktörlük gündeminde dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.

Fenerbahçe yönetiminin yeni teknik direktör konusunda vereceği karar merakla beklenirken, Uygun’un göreve hazır olduğunu açık şekilde ifade etmesi sarı-lacivertli camiada gündem yarattı.