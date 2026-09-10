Antalya'nın Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde, imar uygulamalarında çifte standart yapıldığı öne sürüldü. Ortaya atılan iddialara göre, bölgedeki vatandaşlar ve yerel müteahhitler için belirlenen inşaat sınırları aşılarak, yabancı kökenli bir şirkete özel imar hakkı tanındı.

Basına yansıyan haberlere göre, 15449 ada 1 parselde bulunan 10 bin 200 metrekarelik arazi, 2022 yılında 7 milyon dolar bedelle Azerbaycanlı iş insanı Ruslan Osmanlı'ya ait Arso Group tarafından satın alındı. Bölgede standart emsal oranının yerel halk için 0,80, müteahhitler için ise maksimum 1,54 olduğu belirtilirken, söz konusu projeye 4 emsal izni verildiği aktarıldı.

18 KAT VE 300 FAZLA DAİRE İDDİASI

Yapılan bu imar değişikliğiyle 10 bin metrekarelik alanın toplam inşaat yoğunluğunun 40 bin metrekareye, kat yüksekliğinin ise 18'e çıkarıldığı iddia ediliyor. Verilen bu ruhsat sayesinde projede yaklaşık 300 adet fazladan daire inşa edildiği öne sürülürken, konunun savcılık kayıtlarına geçerek adli sürecin başladığı bildirildi.

İMARDA EMSAL FARKI NE ANLAMA GELİYOR?

Şehir planlamasında "emsal" (KAKS), bir arsa üzerine yapılabilecek toplam kapalı inşaat alanını belirleyen temel orandır. Aynı bölgede farklı parsellere uygulanan orantısız emsal artışları, altyapı, trafik ve nüfus yoğunluğu dengesini bozarken, gayrimenkul değerlemesinde de haksız rekabet tartışmalarını beraberinde getiriyor.

SİYASİ İSİMLERLE İLGİLİ İDDİALAR

Öte yandan, ayrıcalık sağlandığı öne sürülen söz konusu parsellerde, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu ve görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile yakınlarına ait dairelerin de yer aldığı ileri sürüldü. İmar planındaki eşitsizlik suçlamaları ve yargıya taşınan iddialar hakkında yetkili kurumlardan resmi bir açıklama bekleniyor.