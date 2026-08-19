ALANYA Belediye Başkan Yardımcısı Av. Haydar Uyar, İmamoğlu davasında yaşanan son gelişmelere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Hukukçu kimliğiyle süreci değerlendiren Uyar, savcının duruşma sırasında yaptığı tutuklama talebini eleştirerek davanın yürütülme biçimine ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Uyar, özellikle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan ve tutuksuz yargılanan bir sanık hakkında duruşma sırasında tutuklama talep edilmesine tepki gösterdi.

‘DOSYAYI DİZAYN ETME GİRİŞİMİ’

Uyar, sanığın savcılığın beklentisi doğrultusunda ifade vermediği gerekçesiyle tutuklanmasının talep edildiğini savunarak, bu durumun adil yargılama ilkeleri açısından tartışılması gerektiğini ifade etti.

Uyar, “İmamoğlu davasında tutuksuz yargılanan etkin pişmanlıkçı sanık, savcının istediklerini söylemediği için savcı beyin yargılamanın ortasında ara mütalaa verip adamın tutuklanmasını talep etmesi, yargıda meydana gelen çürümenin son aşamasıdır” dedi.

Savcının talebinin yalnızca ilgili sanığın durumuyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini ileri süren Uyar, tanık ve sanık beyanlarının herhangi bir baskı altında kalmadan verilmesinin maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önem taşıdığını belirtti.

‘ADİL YARGILAMAYI ETKİLEMEK ANLAMINA GELİR’

Uyar, açıklamasının devamında yaşananları hukuki açıdan eleştirerek, “Bu durum lehte tanıklığı ve maddi gerçeği tehdit etmek, adil yargılamayı etkilemek ve dosyayı iddianameye uygun şekilde dizayn etme girişimidir. Dava neresinden tutsanız elinizde kalıyor” ifadelerini kullandı.

Duruşma sırasında ortaya çıkan tablonun yargılamanın tarafsızlığı ve bağımsızlığı açısından tartışmalara neden olabileceğini savunan Uyar, yargılamalarda esas amacın iddiaları doğrulatmak değil, maddi gerçeğe ulaşmak olması gerektiğine işaret etti.

MAHKEMENİN RET KARARINI OLUMLU BULDU

Savcının tutuklama talebine yönelik sert eleştirilerde bulunan Uyar, mahkeme heyetinin bu talep karşısındaki kararını ise olumlu değerlendirdi.

Mahkemenin tutuklama talebini reddetmesinin önemli olduğunu belirten Uyar, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanığın da duruşmadaki tutumuna dikkat çekti.

Uyar, “O anda mahkemenin savcı beyin talebini ve tutuklamayı reddetmesi, etkin pişmanlıkçı sanığın savcıya direnmesi ise yargı ve insanlık adına güzel gelişmelerdir” dedi.

UYAR’DAN YARGILAMA SÜRECİNE ELEŞTİRİ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Haydar Uyar’ın açıklamasıyla birlikte İmamoğlu davasındaki son gelişmeler Alanya’nın yerel siyaset gündemine de taşındı.

Uyar, savcının tutuklama talebini yargılama süreci açısından sert ifadelerle eleştirirken, mahkemenin bu talebi kabul etmemesini hukukun işleyişi açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendirdi.

​