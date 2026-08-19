MEVLÜT Çavuşoğlu Spor Lisesi öğrencileri, Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı. 11-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu Türkiye şampiyonluğuna ulaşırken, 9-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Türkiye’nin farklı noktalarından başarılı bisikletçileri bir araya getiren şampiyona, 18 Ağustos 2026 tarihinde Burdur’da gerçekleştirildi. Alanya’yı ve okullarını temsil eden genç sporcular, Zamana Karşı (Time Trial) kategorisinde kürsüye çıkmayı başardı.

YAĞMUR ECRİN TÜRKİYE ŞAMPİYONU

Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 11-A sınıfı öğrencisi Yağmur Ecrin Çolakoğlu, zamana karşı yarışında güçlü rakipleriyle mücadele etti.

Parkurdaki başarılı performansıyla rakiplerini geride bırakan genç sporcu, yarışı ilk sırada tamamlayarak Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Çolakoğlu’nun elde ettiği birincilik, hem okulunda hem de Alanya spor camiasında büyük sevinç yaşattı.

ELİF ECE DE KÜRSÜDE

Şampiyonada Alanya adına bir diğer önemli başarı ise Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi 9-A sınıfı öğrencisi Elif Ece Ünlükahraman’dan geldi.

Ünlükahraman, aynı yarışta ortaya koyduğu performansla Türkiye üçüncülüğünü elde ederek kürsüye çıktı. Böylece Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi, Türkiye şampiyonasından iki önemli dereceyle dönme başarısı gösterdi.

OKUL YÖNETİMİNDEN TEBRİK

Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülük derecesi Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi camiasında da büyük mutluluk yarattı. Okul yönetimi, başarılarından dolayı Yağmur Ecrin Çolakoğlu ve Elif Ece Ünlükahraman’ı tebrik ederken, sporcuların başarısında emeği bulunan teknik ekibe de teşekkür etti.

Genç sporcuların ulusal düzeyde elde ettiği dereceler, Alanya’nın bisiklet sporundaki temsil gücünü de bir kez daha ortaya koydu.

Burdur’daki Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası’nda kürsünün birinci ve üçüncü basamağında yer alan Alanyalı öğrenciler, hem okullarını hem de Alanya’yı başarıyla temsil ederek önemli bir sportif başarıya imza attı. (Mehmet TUNÇ)