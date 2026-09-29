Alanya Belediyesi, kentin temiz, düzenli ve estetik görünümünü korumak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle Hayate Hanım Caddesi, İzzet Azakoğlu Caddesi, İskele, Barlar Sokağı ve çarşı çevresinde kapsamlı bir saha çalışması gerçekleştiriyor.

Turizm sezonunun devam ettiği Alanya’da, kent merkezinin ziyaretçiler ve vatandaşlar açısından daha temiz, düzenli ve ferah bir görünüme kavuşması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, çevreye ve kent estetiğine olumsuz etki eden unsurlar tek tek tespit edildi. Saha çalışmaları kapsamında cadde ve sokaklarda atıl durumda bırakılan, görüntü kirliliğine neden olan ve çevre düzenini olumsuz etkileyen çeşitli malzemeler, Zabıta ekiplerinin kontrolünde bulundukları alanlardan kaldırıldı. Toplanan malzemeler, gerekli yasal süreçlerin ardından ilgili mevzuatla işlemden geçirildi. Malzemelerin kaldırılmasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Cadde, sokak ve çevresindeki alanlar temizlenerek çarşı bölgesinin genel görünümünün iyileştirilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

“ALANYA’NIN VİTRİNİNİ BİRLİKTE KORUMALIYIZ”

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni, kent temizliğinin belirli dönemlerde yapılan bir çalışma olmadığını belirterek, Alanya’nın turizm kenti kimliğine yakışır bir görünümde tutulması için ekiplerin sahada aralıksız görev yaptığını söyledi ve şöyle devam etti, “Alanya, turizm kimliği güçlü ve kent estetiği açısından son derece önemli bir şehir. Özellikle kent merkezimiz, hem vatandaşlarımızın günlük yaşamının hem de yerli ve yabancı misafirlerimizin yoğun olarak kullandığı alanların başında geliyor. Bu nedenle çarşılarımızın, cadde ve sokaklarımızın temizliği ve düzeni bizim için büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz sahada görünen kirliliği ortadan kaldırırken, kent estetiğini bozan, çevre düzenini olumsuz etkileyen unsurları da tespit ederek ilgili birimlerimizle koordineli şekilde çalışmalar yürütüyor. Zabıta Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada atıl durumda bulunan ve görüntü kirliliğine neden olan malzemeleri alandan kaldırdık. Ardından bölgede kapsamlı bir temizlik gerçekleştirdik. Amacımız, Alanya’nın merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimizin daha temiz, düzenli ve ferah bir ortamda vakit geçirmesini sağlamak.”