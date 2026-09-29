EUROLEAGUE’DE ikinci hafta heyecanı Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşmasıyla devam edecek. Sezona mağlubiyetle başlayan iki ekip, İstanbul’da sezonun ilk galibiyetini almak için parkeye çıkacak.

MAÇ SAAT 20.00’DE BAŞLAYACAK

Anadolu Efes ile Real Madrid arasındaki mücadele 29 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Anadolu Efes-Real Madrid karşılaşması S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Mücadele ücretli yayın platformlarında yer alacağı için şifresiz ekranlara gelmeyecek.

EFES İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Anadolu Efes, EuroLeague sezonunun ilk haftasında Barcelona’ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Lacivert-beyazlı ekip, taraftarı önünde Real Madrid’i mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

REAL MADRID DE KAYIPLA BAŞLADI

Real Madrid de EuroLeague’e mağlubiyetle başladı. İspanyol temsilcisi, ilk hafta deplasmanda Dubai Basketball’a 78-77 yenildi. Böylece İstanbul’daki mücadele, sezona yenilgiyle başlayan iki takımın ilk galibiyet arayışına sahne olacak.